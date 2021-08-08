За добу окупанти п’ять разів відкривали вогонь, є загиблий та двоє поранених

Протягом суботи, 7 серпня, в районі бойових дій на Донбасі зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.
Про це повідомила прессслужба ООС.
У напрямку селища Піски російські найманці обстрілювали позиції українських захисників з протитанкових ракетних комплексів.
Поблизу населеного пункту Шуми ворог вів вогонь з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
Неподалік Невелського противник відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
У напрямку Кримського російські окупанти обстрілювали наші позиції зі станкових протитанкових, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Біля Золотого-4 окупанти вели вогонь з мінометів 120-го калібру, ручних протитанкових і підствольних гранатометів, а також стрілецької зброї.
Крім того, на Луганщині зафіксований проліт ворожого безпілотника типу “Орлан-10” з перетином лінії розмежування.
Внаслідок ворожого вогню загинув український військовослужбовець Ярослав Семеняка із Конотопського району Сумської області, який служив за контрактом з червня 2020 року.
Ще двоє військових дістали поранення. Стан здоров’я одного воїна – важкий. Іншого – задовільний.
На обстріли збройних формувань Російської Федерації наші захисники відкривали вогонь у відповідь.
Станом на ранок неділі, 8 серпня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.
Нагадаємо, протягом п’ятниці, 6 серпня, в районі проведення бойових дій на Донбасі було зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню з боку окупантів.