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За добу окупанти п’ять разів відкривали вогонь, є загиблий та двоє поранених

На Луганщині зафіксований проліт ворожого безпілотника.

За добу окупанти п’ять разів відкривали вогонь, є загиблий та двоє поранених
Фото: Оперативне командування "Північ" / Operational Command “North”

Протягом суботи, 7 серпня, в районі бойових дій на Донбасі зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

Про це повідомила прессслужба ООС.

У напрямку селища Піски російські найманці обстрілювали позиції українських захисників з протитанкових ракетних комплексів.

Поблизу населеного пункту Шуми ворог вів вогонь з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Неподалік Невелського противник відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У напрямку Кримського російські окупанти обстрілювали наші позиції зі станкових протитанкових, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Біля Золотого-4 окупанти вели вогонь з мінометів 120-го калібру, ручних протитанкових і підствольних гранатометів, а також стрілецької зброї.

Крім того, на Луганщині зафіксований проліт ворожого безпілотника типу “Орлан-10” з перетином лінії розмежування.

Внаслідок ворожого вогню загинув український військовослужбовець Ярослав Семеняка із Конотопського району Сумської області, який служив за контрактом з червня 2020 року.

Ще двоє військових дістали поранення. Стан здоров’я одного воїна – важкий. Іншого – задовільний.

На обстріли збройних формувань Російської Федерації наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

Станом на ранок неділі, 8 серпня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Нагадаємо, протягом п’ятниці, 6 серпня, в районі проведення бойових дій на Донбасі було зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню з боку окупантів.

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