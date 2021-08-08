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Окупанти стріляли сьогодні з протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів

Бойових втрат серед наших захисників немає.

Окупанти стріляли сьогодні з протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів
Военные учение арлиллеристов армии РФ
Фото: Минобороны РФ

Від початку неділі, 8 серпня у зоні бойових дій на Донбасі зафіксовано два обстріли позицій Збройних Сил України.

Про це повідомила пресслужба ООС.

Окупанти поблизу Світлодарська обстріляли позиції українських захисників зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Біля Золотого-4 ворог вів вогонь з великокаліберних кулеметів.

Бойових втрат серед наших захисників немає.

Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ українська сторона повідомила представників Місії ОБСЄ.

Нагадаємо, протягом суботи, 7 серпня, в районі бойових дій на Донбасі зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ. Загинув український військовий, двоє отримали поранення.

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