Кварцвінілова плитка: застосування і переважні особливості

Кварцвініловая плитка ідеально використовується в тих випадках, коли альтернативні рішення не будуть ефективними

Вибір підлогового покриття – це складне завдання, коли слід врахувати найважливіші моменти і проаналізувати величезну кількість наявних пропозицій від різних виробників. Нерідко сучасні будівельники і ремонтники використовують сміливі та оригінальні рішення. Одним з них є кварцвініловая плитка.

В її основі використовується полівінілхлорид і кварцовий пісок. Саме останньої речовини в складі більше 70%. Як і будь-який інший підлоговий матеріал, кварцвініловая плитка виготовляється з декількох шарів. Кожен з них відповідає за певний функціонал:

· нижній шар (виготовляється з ПВХ);

· другий (шар для посилення, зроблений зі скловолокна);

· третій (декоративна поверхня).

Останній шар додатково захищається поліуретаном, щоб попередити передчасний знос малюнка і зберегти загальну композицію.

Де і як використовується плитка?

Компанія «Вініл» випускає це підлогове покриття в двох варіантах виконання – квадратна плитка або імітація ламінату. Фактура може бути різною – від шкіри і дерева до ексклюзивної трави і схожого покриття. Товщина такої плитки становить від 2 до 6 мм.

Кварцвініловая плитка ідеально використовується в тих випадках, коли альтернативні рішення не будуть ефективними. Підвищена вологість і інтенсивний потік людей – основні фактори вибору зазначеної вище плитки, тому нею оснащуються такі об'єкти:

· ресторани і кафе;

· навчальні заклади;

· офісні приміщення;

· тераси і місця відпочинку;

· медичні заклади;

· ванні кімнати.

Найпростіший спосіб виконати установку – використовувати принцип замкових з'єднань. Згодом при пошкодженні плитки окремі елементи можна замінити.

«Вініл» – надійний постачальник матеріалу

Зазначений бренд поставляє надійну продукцію, яка відрізняється міцністю і довговічністю, теплоізоляцією, екологічністю, безпекою та опором низьких температур. До того ж на вибір надається велика кількість варіантів виконання, гарантуючи гармонію у виконанні дизайну інтер'єру.

Компанія «Вініл» використовує нові технології і стандарти якості. Виробничі потужності включать сучасний формат виконання, де кожен елемент виробництва – це якість і надійність. Вся продукція сертифікована, а 43-й клас експлуатації є відмінним рішенням для універсального застосування. Поступово «Вініл» висувається в лідери виробництва кварцвінілової плитки.