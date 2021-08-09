Поліція Києва завершила розслідування вибуху газу в будинку на Позняках

Завершено досудове розслідування щодо п'ятьох службовців "Київгазу" у справі про вибух газу в житловому багатоповерховому будинку на Позняках, що стався 21 червня 2020 року.

Про це повідомила пресслужба столичної прокуратури.

У матеріалах зазначається, що вибух стався через порушення службовими особами АТ "Київгаз" вимог ряду нормативно-правових актів. Зокрема, йдеться про порушення "Правил безпеки систем газопостачання", "Кодексу газорозподільних систем" та інших, в частині встановлення технологічної перемички (байпасу) у внутрішньобудинковий газопровід замість знятого лічильника газу.

Крім того, внаслідок втрати житла мешканцям будинку заподіяно матеріальну шкоду на загальну суму понад 53 млн гривень.

Фото: Прокуратура Києва

Серед підозрюваних - перший заступник голови правління АТ «Київгаз», троє головних інженерів Управлінь експлуатації газового господарства та начальник служби охорони праці. Їхні дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 272 КК, тобто порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на підприємстві, особою яка зобов’язана їх дотримуватись, що спричинило загибель людей.

"Вказаним особам в порядку ст. 290 КПК України оголошено про завершення слідства та відкрито матеріали кримінального провадження для ознайомлення. Після цього обвинувальний акт буде скеровано до суду для розгляду по суті", - зазначили в прокуратурі.

Нагадаємо, 21 червня минулого року у 10-поверховому житловому будинку на вул. Соломії Крушельницької, 1/5 на Позняках стався вибух. У результаті загинули п'ять людей. Вибухова хвиля зруйнувала п'ять поверхів одного під'їзду. Пошкоджено 40 квартир під'їзду, де мешкали 125 осіб. Секція будинку, що вибухнув, з 40 квартир відновленню не підлягає.

Згодом тодішній заступник голови МВС Антон Геращенко повідомив, що основна версія, за якою працює прокуратура разом із поліцією – це перевірка дотримання технологій повірки лічильників співробітниками компанії "Київміськгаз". Прокуратура порушила Кримінального кодексу справу.

У серпні минулого року президент Володимир Зеленський повідомив, що усі сім’ї, які постраждали внаслідок вибуху, отримали нові квартири.

У квітні цього року п'ятьом службовцям "Київгазу" повідомили про підозри. Ще один підозрюваний перебуває на окупованій території.