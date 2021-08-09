У колонії "ДНР" вбили трьох засуджених українців, серед яких чемпіон України з дзюдо Євген Сотников

Відоме прізвище ще одного вбитого, про третього нічого не відомо.

У колонії на території так званої "ДНР" вбили трьох засуджених громадян України. Один із трьох убитих громадян - чемпіон України, дзюдоїст із Запоріжжя Євген Сотников, раніше засуджений за вбивство 18-річного хлопця.

Також відоме прізвище ще одного вбитого засудженого громадянина України, а про третього - нічого невідомо.

Про це повідомила радник глави української делегації в Тристоронній контактній групі Гайде Різаєва, передає Укрінформ.

"Так, згідно з достовірною інформацією, в одній з колоній так званої ДНР 6 серпня були вбиті троє громадян України. Всі вони були засудженими ще до початку війни і відбували покарання на непідконтрольній території. За що вбили - з точністю сказати неможливо. Навіть якщо це був бунт всередині колонії і з'ясування особистих стосунків між засудженими, то йому мали запобігти", - сказала Різаєва.

Вона уточнила, що все це відбувалося в Кіровській виправній колонії №33.

"Відоме прізвище ще одного вбитого - це Давидов Олександр. До мене звернулися його рідні, які проживають на території України, з проханням посприяти у видачі тіла на нашу територію. А слід третього вбитого загубився десь у реанімації Донецька. Відомо, що його відвезли в реанімацію, там він через кілька годин помер... але, інформацію про нього ретельно приховують...", - розповіла Різаєва.

Вона наголосила, що хоча вбивства громадян України, які відбувають покарання, збройними формуваннями "ЛДНР" є протизаконними, сьогодні немає змоги ні контролювати, ні своєчасно реагувати на події, які відбуваються на окупованій території.

Євген Сотников - учасник літніх Олімпійських ігор в Пекіні, срібний і бронзовий призер чемпіонатів Європи та світу, був засуджений на 15 років за вбивство молодого хлопця в Запоріжжі. Спортсмену було 40 років.