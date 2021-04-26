П'ятьом службовцям "Київгазу" повідомили про підозри у справі про вибух у житловому будинку на Позняках

Ще один підозрюваний знаходиться на окупованій території.

У справі про вибух у житловому будинку на Позняках у Києві повідомлено про підозру п’ятьм службовцям АТ "Київгаз".

Про це повідомила пресслужба Офіса генерального прокурора.

Так, повідомлено про підозру у порушенні правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людей, першому заступнику голови правління АТ "Київгаз" та ще чотирьом службовим особам акціонерного товариства - трьом головним інженерам Управлінь експлуатації газового господарства та начальнику служби охорони праці (ч. 2 ст. 272 КК України).

Відповідно до висновку судової експертизи, під час здійснення повірки побутових лічильників газу у будинку по вул. Соломії Крушельницької працівники "Київгазу" допустили низку порушень в частині встановлення технологічної перемички – байпасу у внутрішньобудинковий газопровід замість знятого лічильника газу.

Наразі також вживаються заходи щодо заочного повідомлення про підозру ще одній особі, яка з серпня 2020 року знаходиться на тимчасово окупованій території Луганської області. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, 21 червня, у 10-поверховому житловому будинку на вул. Соломії Крушельницької, 1/5 на Позняках стався вибух. У результаті загинули п'ять людей.

Вибухова хвиля зруйнувала п'ять поверхів одного під'їзду. Пошкоджено 40 квартир під'їзду, де жмешкали 125 осіб. Секція будинку, що вибухнув, з 40 квартир відновленню не підлягає.

Згодом заступник голови МВС Антон Геращенко повідомив, що основна версія, за якою працює прокуратура разом із поліцією – це перевірка дотримання технологій повірки лічильників співробітниками компанії "Київміськгаз". Прокуратура порушила справу за ч. 2 ст. 270 (порушення правил безпеки при поводженні з газом, що призвело до тяжких наслідків, загибелі та травмування людей) Кримінального кодексу.

У серпні минулого року президент Володимир Зеленський повідомив, що усі сім’ї, які постраждали внаслідок вибуху, отримали нові квартири.