Мешканець Запоріжжя вимагав мільярд доларів, погрожуючи підірвати усі електростанції в Україні

У Запоріжжі правоохороні затримали чоловіка, який погрожував підірвати усі електростанції в Україні. Про це 3 жовтня повідомили у Національній поліції.

2 жовтня до однієї з чергових частини поліції у Запорізькій області надійшло повідомлення від невідомого про те, що всі електростанції на території України заміновано. При цьому чоловік вимагав передати йому один мільярд доларів за вказаною адресою.

Правоохоронці, вибухотехніки та кінологи провели перевірку Дніпровської гідроелектростанції. Вибухівки не знайшли.

Співробітники СБУ встановили, що дзвінок надійшов з території Запорізької обласної психіатричної лікарні. Як з’ясувалося, неправдиве повідомлення про замінування надав мешканець міста Василівка 1974 року народження, який проходить лікування.

Розпочато досудове розслідування. Дії зловмисника кваліфікували за ч. 1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до шести років.

Нагадаємо, у Києві судитимуть жінку, яка через конфлікт із донькою 13 разів повідомляла про "замінування" вишу, в якому вона працює.