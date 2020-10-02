​Всі постраждалі внаслідок повеней в Чернівецькій області отримали компенсації - Зеленський

На всю Західну Україну, яка постраждала від повеней влітку цього року, виділено близько 1,5 млрд грн.

Державні компенсації збитків, завданих стихійним лихом влітку цього року в Чернівецька область, отримали всі постраждалі.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє пресслужба Офісу президента.

"Що стосується Чернівців, то ми виділили 460 мільйонів гривень. І найголовніше, що крім того, що зараз у процесі відновлення інфраструктура, всі люди отримали компенсацію", – приводить слова Зеленського пресслужба глави держави.

Зазначається, що на всю Західну Україну, де від повені постраждало місцеве населення та інфраструктурні об'єкти, в цілому виділено близько 1,5 млрд грн.

В ОПУ уточнили, що за бюджетні кошти в Чернівецькій області відновлюються дев'ять бюджетних установ та об’єктів соціальної сфери, 41 дорога загального користування місцевого значення та 187 комунальних доріг, мости й мостові переходи, берегоукріплювальні об’єкти тощо. На всіх об'єктах роботи планується завершити протягом жовтня-листопада 2020 року.

Нагадаємо, що через сильні дощі в червні 2020 року вийшли з берегів річки Карпатського регіону. В результаті були підтоплені 10 тисяч будинків, зруйновані 117 км автодоріг, 64 мости. Частково пошкоджено 500 км автодоріг і 135 мостів.

У Чернівецькій області негода завдала збитків на 1 млрд 50 млн гривень.