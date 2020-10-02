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Представники ОРДЛО досі не надали списків на обмін полоненими, - Зеленський

Президент розповів, чому затримується обмін.

Представники ОРДЛО досі не надали списків на обмін полоненими, - Зеленський
Фото: president.gov.ua

Обмін полоненими з представниками тимчасово окупованих територій Донбасу затримується, тому чщо що інша сторона досі не надала своїх списків.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Чернівецької області, передає "Укрінформ".

"Тут дуже проста логіка. Ми домовились про формат, коли обидві сторони подають списки. Ми подали, та сторона ще не подала. Вони почали говорити, що ті чи інші прізвища, вони не знають, де вони є, і їх повинні верифікувати представники Червоного Хреста", - розповів Зеленський.

За його словами наразі очікують допуску представників Червоного Хреста до окупованих територій. Після цього питання щодо обміну полоненими може зрушитись.

"На останній зустрічі радників нормандської четвірки - там, де був Андрій Єрмак, він домовився, що Червоний Хрест буде долучений і їх пустять вже на тимчасово окуповану територію. Як тільки це відбудеться - буде обмін. Але конкретної дати поки що немає. Ми всі чекаємо на це", - додав президент.

Нагадаємо, на початку серпня голова Офісу президента Єрмак заявив, що Україна розраховує на проведення обміну полоненими з окупаційними силами найближчими тижнями. За даними Служби безпеки, у полоні в ОРДЛО перебувають 235 осіб.

Останній обмін на Донбасі відбувся 16 квітня. Офіс президента повідомив, що з полону звільнили 20 українців. У контрольованих Росією угрупованнях "ДНР" та "ЛНР" заявили, що українська сторона передала 14 осіб.

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