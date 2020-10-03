Рятувальники локалізували один з осередків лісової пожежі в Луганській області

Станом на 20:00 2 жовтня рятувальники локалізували один з осередків лісової пожежі в районі населених пунктів Муратове, Капітанове та Трьохізбенка Луганської області площею 2,6 тис га.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Зазначається, що станом на 21:00 2 жовтня орієнтовна площа, пройдена вогнем, складає понад 20 тис. га. В ході ліквідації лісових пожеж загинуло 8 осіб.

"Авіацією ДСНС здійснено 123 скиди (396 тон води). З початку гасіння пожеж 183 скиди (646 тон води). До гасіння залучено 2,5 тис. бійців ДСНС та 260 одиниць техніки", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 30 вересня в Луганській області було зафіксовано 146 пожеж.

Станом на 18:00 2 жовтня виявлені тіла 8 людей, які загинули в результаті пожеж в Луганській області. 18 осіб травмовані, зокрема 3 працівника ДСНС.

На Луганщину вилетіла урядова група на чолі із заступником міністра внутрішніх справ Сергієм Яровим.

Слідство розглядає чотири основні версії виникнення масштабних пожеж у Луганській області.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не пов’язує пожежі на Луганщині з обстрілами бойовиків.