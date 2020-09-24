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​У Харкові поліція повідомила про підозру школярці, яка "замінувала" відділок

Дівчина пояснила свій вчинок тим, що їй "було нудно".

​У Харкові поліція повідомила про підозру школярці, яка "замінувала" відділок
Фото: пресс-служба Нацполиции

У Харкові поліцейські повідомили про підозру дівчині, яка у травні "замінувала" службу "102".

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Зловмисницею виявилася 17-річна школярка, мешканка міста. З'ясувалося, що 18 травня минулого року близько 19:10 дівчина перебувала на дитячому майданчику та вирішила зателефонувати оператору служби "102". Дівчина повідомила, що приміщення, в якому розташований відділок, заміновано.

Для перевірки інформації були залучені кінологи та вибухотехнічна служба. Вони оглянули приміщення загальною площею 700 кв. метрів і жодних вибухових пристроїв та вибухонебезпечних речовин не виявили.

Роботу управління та інших структурних підрозділів, які знаходяться у приміщені, на час перевірки було призупинено.

Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 259 Кримінального кодексу (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності). Санкція статті передбачає від двох до шести років позбавлення волі.

Нагадаємо, 11 вересня у Києві через анонімний дзвінок про мінування закрили на вхід і вихід станції метро "Хрещатик" і "Площа Льва Толстого".

Згідно з чинним законодавством України, за свідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності можливе покарання у вигляді позбавлення волі. Однак, за такі вчинки неповнолітніх адміністративну відповідальність несуть їхні батьки - відповідно до ст. 183 (завідомо неправдивий виклик спеціальних служб) і ст. 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків з виховання дітей) КУпАП.

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