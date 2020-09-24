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День народження Фокстрот: що приготувала 3D-лисичка

На чому можна заощадити в день народження однієї з найбільших мереж техніки й електроніки і як отримати персональну вигоду

Ось уже як 26 років українці облаштовують свій побут і комфорт разом з Фокстрот. Протягом цього часу компанія стала потужним омніканальним ритейлером (офлайн і онлайн-торгівля), експертом на ринку, а бренд залишається одним із найбільш упізнаваних. Побутова техніка, електронні гаджети та аксесуари до них, девайси для оселі, кухні, краси і безліч інших товарів представлено в асортименті 162 магазинів в 90 містах країни і в онлайні на foxtrot.ua.

«Останній рік став дуже показовим для компанії: проведено комплексний ребрендинг, а з ним – відбулася зміна позиціонування і комунікацій, реформати магазинів, посилення в електронній комерції, сервісі, швидкості доставки і багато іншого», – зазначила Наталія Ставраті, маркетинг-директор Фокстрот.

● відкрито понад 30 магазинів у сучасному і яскравому форматі;

● запущено оновлений онлайн-канал Foxtrot.ua з трафіком близько 8,5 млн користувачів щомісяця;

● презентовано бренд-героя – 3D-лисичку Фоксі, яка вже встигла завоювати народну любов;

● активовано нові сервіси: Найс Прайс, оновлений «пікап», розширені можливості доставки, в т.ч. «Рання пташка», «Запилила на 25», «Кредит по-домашньому», чат бот у Viber/Telegram тощо.

«Ми зробили величезний крок уперед, стали сильнішими, технологічними, і багато в чому тут заслуга наших покупців, які стимулювали до змін і, разом з тим, залишаються і приєднуються до нас. Ще не всі плани реалізовано, є з чим працювати, але вже зараз ми точно знаємо, що рухаємося у правильному напрямку», – додала Наталія Ставраті.

Свій 26-й день народження Фокстрот відзначає у широкій компанії, тому приготував святкові знижки до 75% на топові моделі техніки. Наприклад, геймерський ноутбук LENOVO IdeaPad L340-15IRH можна придбати за 17 777 грн (звичайна ціна – 20 999), телевізор SAMSUNG UE50NU7002UXUA – за 11 499 грн (звичайна – 14 999), а на пральну машину LG F2J3HS2W діє ексклюзивна знижка, про яку можна дізнатися на foxtrot.ua.

Крім того, для постійних покупців (а їх вже понад 10 млн) діє кешбек-програма, завдяки якій можна вигідно придбати техніку й отримати бонуси, якими можна розрахуватися за подальші покупки.

Святкуйте та оновлюйтеся разом з Фокстрот!

 

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