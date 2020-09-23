Кабмін встановив кількість призовників на жовтень-грудень

Найбільше призовників буде у Дніпропетровській, Харківській, Одеській, Львівській областях та м.Києві.

Кабінет Міністрів встановив чисельність громадян, які підлягають призову на строкову військову службу у жовтні-грудні 2020 року, - 13 570 осіб.

Про це повідомляє пресслужба уряду.

"Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження чисельності громадян України, що підлягають призову на строкову військову службу, обсягу видатків для проведення призову в жовтні-грудні 2020 року» восени до Збройних Сил України та інших військових формувань для проходження строкової військової служби буде відправлено 13 570 осіб", - сказано в повідомленні.

Із них до Збройних Сил України 7 500 осіб, до Державної спеціальної служби транспорту - 600 осіб, до Державної прикордонної служби України - 500 осіб, до Національної гвардії України - 4 970 осіб.

"Загальний обсяг видатків у сумі 65,2 млн грн для проведення призову буде здійснюватися в межах відповідних бюджетних призначень. Показники чергового призову до Збройних сил зменшено на 1,5 тисячі осіб від раніше запланованого. Вивільнений фінансовий ресурс за рахунок зменшення призову до ЗС складатиме 6,4 млн грн", - цитує заступника міністра оборони Ігоря Старобінського Укрінформ.

За його словами, на строкову військову службу в жовтні-грудні 2020 року призиватимуться придатні за станом здоров’я до військової служби громадяни України чоловічої статі, яким до відправлення у військові частини виповнилось 18 років, та старші особи, які не досягли 27 річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від строкової служби.

Згідно з додатком, найбільше призовників буде у Дніпропетровській, Харківській, Одеській, Львівській областях та м.Києві.

На строкову службу в армії цього року планується призвати на 1,5 тисячі осіб менше, від запланованої кількості. За інформацією Генштабу, це дозволить збільшити число контрактників.