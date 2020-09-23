У четвер в Києві до +26, без опадів

Температура вночі у столиці +9... +11 градусів.

У четвер, 24 вересня, в Києві невелика хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +8...+11 градусів, удень +24...+26 градусів.

Про це повідомляє Гідрометцентр.

На заході України хмарно, можливий дощ, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +8...+12 градусів, удень +21...+24 градуси.

На півночі України невелика хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +7...+9 градусів, удень +22...+24 градуси.

У центрі України невелика хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +8...+12 градусів, удень +23...+27 градусів.

На сході України невелика хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +6...+12 градусів, удень +24...+27 градусів.

На півдні України невелика хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +11...+14 градусів, удень +23...+27 градусів.

У Криму невелика хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +13...+15 градусів, удень +25...+27 градусів.