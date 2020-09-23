Максим Степанов: "Я не схожий на людину, яка готує собі запасний аеродром"
Максим Степанов: "Я не схожий на людину, яка готує собі запасний аеродром"
Reuters: Учені виявили хворобу, яка дає імунітет до COVID-19
Reuters: Учені виявили хворобу, яка дає імунітет до COVID-19
Путін в ООН закликав світ скасувати санкції
Путін в ООН закликав світ скасувати санкції
Зеленський підписав закон, що посилює відповідальність за викрадення авто
Зеленський підписав закон, що посилює відповідальність за викрадення авто
У Мінську пройшла інавгурація Лукашенка
У Мінську пройшла інавгурація Лукашенка
На сайтах поліції хакери опублікували фейки про загибель американських військових та викид радіації (оновлено)
На сайтах поліції хакери опублікували фейки про загибель американських військових та викид радіації (оновлено)
Волкер: Путін дуже задоволений ситуацією на Донбасі такою, якою вона є сьогодні
Волкер: Путін дуже задоволений ситуацією на Донбасі такою, якою вона є сьогодні
Монарх и монах: реванш черногорского «воина в рясе»
Монарх и монах: реванш черногорского «воина в рясе»
Американські військові літаки CV-22B Osprey здійснили політ над Києвом
Американські військові літаки CV-22B Osprey здійснили політ над Києвом
ГоловнаСуспільствоПодії

В Києві провели акцію солідарності з Білоруссю

Учасники акції показали перформанс "присяга Лукашенка", яка завершилася символічним "арештом" білоруського лідера. 

Фото: Lb.ua

Біля посольства Білорусі в Києві відбулась акція солідарності з Білоруссю та білоруським народом.

Про це повідомляє кореспондент LB.ua.

Близько 100 людей сьогодні ввечері зібрались під посольством Білорусі в Києві на знак протесту проти інавгурації Олександра Лукашенка. Учасники акції показали перформанс "присяга Лукашенка", яка завершилася "арештом" білоруського лідера. 

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Демонстранти також розгорнули державний прапор Білорусі, який символічно вимазали кров'ю.

"Сьогодні ми стали свідками безпрецедентної ситуації. Лукашенко, який стверджує, що набрав більше 80 відсотків голосів на виборах, провів спецоперацію по своїй самоінавгурації. Під охороною ОМОНу, в обстановці таємниці і секретності, у вузькому колі спішно звезених чиновників. Без анонсування, без радісних громадян, без дипломатичного корпусу? Очевидно, що Олександр Лукашенко - президент виключно ОМОНу і жменьки брехливих чиновників", - йдеться в повідомленні на сторінці організаторів акції у Facebook.

Нагадаємо, сьогодні у Мінську в Палаці Незалежності відбулася інавгурація Лукашенка. ЦВК Білорусі оголосила про його перемогу на президентських виборах, однак опозиція стверджує, що вибори з великим відривом виграла Світлана Тихановська.

Україна, як і країни ЄС та США, не визнала результати виборів у Білорусі чесними та такими, що відображають реальне волевиявлення громадян.

Про церемонію інавгурації Лукашенка раніше офіційно не повідомлялося. Його промову не транслювали офіційні ЗМІ, як це передбачено законодавством.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також