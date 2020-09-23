Фото: Lb.ua

Біля посольства Білорусі в Києві відбулась акція солідарності з Білоруссю та білоруським народом.

Про це повідомляє кореспондент LB.ua.

Близько 100 людей сьогодні ввечері зібрались під посольством Білорусі в Києві на знак протесту проти інавгурації Олександра Лукашенка. Учасники акції показали перформанс "присяга Лукашенка", яка завершилася "арештом" білоруського лідера.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Демонстранти також розгорнули державний прапор Білорусі, який символічно вимазали кров'ю.

"Сьогодні ми стали свідками безпрецедентної ситуації. Лукашенко, який стверджує, що набрав більше 80 відсотків голосів на виборах, провів спецоперацію по своїй самоінавгурації. Під охороною ОМОНу, в обстановці таємниці і секретності, у вузькому колі спішно звезених чиновників. Без анонсування, без радісних громадян, без дипломатичного корпусу? Очевидно, що Олександр Лукашенко - президент виключно ОМОНу і жменьки брехливих чиновників", - йдеться в повідомленні на сторінці організаторів акції у Facebook.

Нагадаємо, сьогодні у Мінську в Палаці Незалежності відбулася інавгурація Лукашенка. ЦВК Білорусі оголосила про його перемогу на президентських виборах, однак опозиція стверджує, що вибори з великим відривом виграла Світлана Тихановська.

Україна, як і країни ЄС та США, не визнала результати виборів у Білорусі чесними та такими, що відображають реальне волевиявлення громадян.

Про церемонію інавгурації Лукашенка раніше офіційно не повідомлялося. Його промову не транслювали офіційні ЗМІ, як це передбачено законодавством.