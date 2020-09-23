Зазначається, що такий крок є демонстрацією безпекової підтримки України з боку США.

Фото: mil.gov.ua

Два американських стратегічних бомбардувальники В-52H в черговий раз увійшли в повітряний простір України.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони України.

В міністерстві також повідомили, що американську авіацію супроводжували винищувачі Су-27 та МіГ-29 бригад тактичної авіації Повітряних Сил Збройних сил України.

Зазначається, що такий крок є демонстрацією безпекової підтримки України з боку США.

“Американські пілоти в інтеграції з українськими винищувачами створюють можливості колективної оборони і надають США, країнам НАТО та ключовим партнерам Альянсу стратегічні та операційні можливості для стримування країни-агресора”, - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 4 вересня військові літаки ВПС США Boeing B-52 у супроводі винищувачів бригад тактичної авіації Повітряних сил ЗСУ здійснили польоти біля окупованого Криму. Росія через це підняла на перехоплення вісім винищувачів.

В Командуванні Повітряних Сил ЗСУ пообіцяли, що спільні польоти американських бомбардувальників та українських винищувачів в повітряному просторі України стануть регулярними.

Сьогодні американські літаки CV-22B Osprey, які беруть участь в американсько-українських військових навчаннях Сил спеціальних операціий "Фикшин Ерчін", здійснили політ над Дніпром у Києві.