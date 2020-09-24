Окупанти тричі порушили перемир'я на Донбасі

Упродовж минулої доби, 23 вересня, на ділянках відповідальності українських підрозділів у районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі було зафіксовано три порушення зі сторони незаконних збройних формувань.

Про це інформує пресцентр ООС.

Так, на Приазов'ї, всупереч домовленостям, досягнутим у рамках Тристоронньої контактної групи, задокументовано прольоти двох безпілотних літальних апаратів противника із перетином лінії розмежування. Українськими засобами радіоелектронної боротьби ворожі БПЛА типу "Квадрокоптер" і "Фантом-4" було подавлено.

Окрім цього, противник порушив проголошений режим припинення вогню поблизу Попасної, здійснивши два постріли в бік наших позицій з автоматичного станкового гранатомета. Оскільки вогнева провокація противника не становила загрози для військовослужбовці Об'єднаних сил, то українські воїни зброю у відповідь не застосовували.

У ранковому зведенні штабу зазначається, що бойових втрат унаслідок пострілів противника не було. Однак в районі н.п. Піски у результаті підриву на невідомому вибуховому пристрої двоє військовослужбовців зі складу Обʼєднаних сил отримали осколкові поранення.