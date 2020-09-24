Максим Степанов: "Я не схожий на людину, яка готує собі запасний аеродром"
Максим Степанов: "Я не схожий на людину, яка готує собі запасний аеродром"
Волкер: Путін дуже задоволений ситуацією на Донбасі такою, якою вона є сьогодні
Волкер: Путін дуже задоволений ситуацією на Донбасі такою, якою вона є сьогодні
На сайтах поліції хакери опублікували фейки про загибель американських військових та викид радіації (оновлено)
На сайтах поліції хакери опублікували фейки про загибель американських військових та викид радіації (оновлено)
Американські військові літаки CV-22B Osprey здійснили політ над Києвом
Американські військові літаки CV-22B Osprey здійснили політ над Києвом
Путін в ООН закликав світ скасувати санкції
Путін в ООН закликав світ скасувати санкції
У Мінську пройшла інавгурація Лукашенка
У Мінську пройшла інавгурація Лукашенка
Reuters: Учені виявили хворобу, яка дає імунітет до COVID-19
Reuters: Учені виявили хворобу, яка дає імунітет до COVID-19
Монарх и монах: реванш черногорского «воина в рясе»
Монарх и монах: реванш черногорского «воина в рясе»
Зеленський підписав закон, що посилює відповідальність за викрадення авто
Зеленський підписав закон, що посилює відповідальність за викрадення авто
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти тричі порушили перемир'я на Донбасі

Біля Попасної бойовики стріляли з гранатомета.

Окупанти тричі порушили перемир'я на Донбасі
Фото: Укринформ

Упродовж минулої доби, 23 вересня, на ділянках відповідальності українських підрозділів у районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі було зафіксовано три порушення зі сторони незаконних збройних формувань.

Про це інформує пресцентр ООС.

Так, на Приазов'ї, всупереч домовленостям, досягнутим у рамках Тристоронньої контактної групи, задокументовано прольоти двох безпілотних літальних апаратів противника із перетином лінії розмежування. Українськими засобами радіоелектронної боротьби ворожі БПЛА типу "Квадрокоптер" і "Фантом-4" було подавлено.

Окрім цього, противник порушив проголошений режим припинення вогню поблизу Попасної, здійснивши два постріли в бік наших позицій з автоматичного станкового гранатомета. Оскільки вогнева провокація противника не становила загрози для військовослужбовці Об'єднаних сил, то українські воїни зброю у відповідь не застосовували. 

У ранковому зведенні штабу зазначається, що бойових втрат унаслідок пострілів противника не було. Однак в районі н.п. Піски у результаті підриву на невідомому вибуховому пристрої двоє військовослужбовців зі складу Обʼєднаних сил отримали осколкові поранення.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Новини по темі:

Читайте також