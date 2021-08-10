​У Росії губернатор Калмикії побив ватажка бойовиків "ДНР" Трапезникова

Губернатор Калмикії, а в минулому багаторазовий чемпіон світу з кікбоксингу Бату Хасіков, побив колишнього ватажка терористів "ДНР" Дмитра Трапезникова, якого у 2019 році обрали мером Елісти.

Як повідомляють ЗМІ, розбірки закінчилися для Трапезникова госпіталізацією.

Інші джерела також стверджують, що Хасіков останнім часом поводився "досить напружено". Наприклад, раніше він у присутності інших чиновників погрожував міністру охорони здоров'я республіки "демонстрацією прийомів кікбоксингу".

Зазначимо, що кандидатуру Трапезникова як "антикризового менеджера" для Елісти запропонував саме Хасіков. Після його призначення у 2019 році жителі російського міста вийшли на мітинг. "Трапезникова ми сном і духом не знали. Людина паскудної репутації, нас це обурило", - говорили мешканці.

Нагадаємо, уродженець Краснодара Дмитро Трапезников у 1982 році переїхав з родиною в Донецьк. Він працював там організатором масових заходів, 2005 року очолював фан-клуб ФК "Шахтар" (менеджер із роботи з фанатами). З 2010 по 2012 рік працював заступником голови районної ради Петровського району міста Донецька. З 2012 року і до початку бойових дій на Донбасі очолював торговий дім "Укоопзовнішторг".

У 2014 році Трапезников перейшов на бік терористичної організації "ДНР" і займав різні посади в окупаційній адміністрації Донецька. З грудня 2014 року працював в "адміністрації" ватажка "ДНР" Олександра Захарченка, а у квітні 2016 року перейшов у "раду міністрів ДНР". У вересні 2018 року близько тижня займав посаду ватажка "ДНР" після вбивства Захарченка.