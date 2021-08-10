СБУ ліквідувала агентурну мережу "ЛНР", яка готувала низку терактів

Служба безпеки України заявила про викриття діяльності псевдоспецслужби терористичної "ЛНР" на підконтрольній українській владі території. Зловмисники планули підірвати співробітника СБУ та здійснити низку інших терактів.

Зокрема, викрито 27-річного мешканця Сєвєродонецька Ярослава М., який вербував українців на прифронтовій території. Він з 2018 року перебуває в лавах "МГБ ЛНР", повідомили в пресслужбі СБУ.

"Восени цього ж року він отримав паспорт псевдореспубліки, а за рік – і паспорт громадянина РФ. За завданням кураторів з Росії зловмисник сформував агентурну мережу, переважно з числа близьких родичів співробітників СБУ. Вербування здійснював використовуючи шантаж та психологічний тиск, а також погрожуючи фізичною розправою над рідними і незаконним позбавленням майна, яке знаходиться на тимчасово окупованій території", – йдеться в повідомленні.

Спільником Ярослава М. був колишній співробітник СБУ на ім'я Роман, звільнений у 2018 році. 29 липня так званий розвідник "ЛНР" організував мінування службового співробітника СБУ в Луганській області. Завдяки внутрішній безпеці теракту вдалося запобігти.

Нагадаємо, що в березні 2017 в результаті підриву авто в Маріуполі загинув один із керівників контррозвідки СБУ в Донецькій області Олександр Хараберюш.

У червні 2017 року в Донецькій області підірвали машину із генералом розвідки СБУ Максимом Шаповалом. Унаслідок теракту поранення отримали ще три людини.