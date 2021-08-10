КМДА запустила сайт для замовлення спецперепусток на транспорт на випадок локдауну

Київська міська державна адміністрація запустила сайт для замовлення спеціальних перепусток для проїзду в громадському транспорті на випадок посилення карантинних обмежень.

Реєструватися на сайті qpass.kyivcity.gov.ua можуть керівники підприємств, яким потрібно буде аргументувати критичну необхідність працювати в локдаун, повідомляється на сайті мерії.

У разі отримання позитивного рішення про надання спецперепусток потрібно буде ввести повний список співробітників, вказати дані та номер транспортної картки "Київ Цифровий" (або "синьої" картки старого зразка чи картки Киянина) кожного працівника.

Якщо підприємство отримало дозвіл, транспортна картка працівника активується автоматично. Перевірити це можна через мобільний додаток "Київ Цифровий".

Транспортні картки, власники яких не отримали право на спецперепустку, на час локдауну будуть заблоковані.

Перший заступник голови КМДА Олексій Кулеба підкреслив, що передумов для локдауну в Києві поки що немає, але до нього готуються.

"Ми не хочемо, щоб третя хвиля застала столицю зненацька. Тому готуємось завчасно за всіма напрямами: медицина, освіта, інфраструктура. Врахувавши попередній досвід та побажання підприємців, ми змінили механізм видачі спецперепусток на транспорт. Відтепер це можна зробити онлайн. Ними зможуть скористатися ті підприємства та організації, що забезпечують життєдіяльність міста", - пояснив він.

Нагадаємо, що під час останнього локдауну в Києві діяли паперові проїзні, які могли отримати не тільки працівники підприємств критичної інфраструктури, а практично будь-хто - їх продавали в інтернеті. Водночас багато людей, яким дійсно були потрібні проїзні, в перші дні локдауну не могли потрапити в транспорт.

Весняний локдаун тривав майже місяць - з 5 квітня до 1 травня.

Міська влада Києва очікує нової хвилі коронавірусної хвороби вже у серпні.