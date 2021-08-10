Викладач університету Карпенко-Карого Талашко прокоментував звинувачення у сексуальних домаганнях: "Не пам’ятаю, не було"

У керівництві вишу також заявили, що не отримували від студенток ніяких звернень.

Радянський і український актор, викладач Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого Владимир Талашко прокоментував звинувачення у сексуальних домаганнях.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

"Роздягав, цілував - такого не було. Не пам’ятаю, не знаю, не було... Якогось спілкування інтимного не було", - сказав Талашко журналістам.

На питання, чи запрошував він дівчат до себе додому, він відповів: "Я не знаю, у мене інколи, як кажуть, під час навчання, репетиції проходили, але це було не одна, не дві, а три, чотири, п’ять, це було, як кажуть, в етапах роботи".

У керівництві університету також заявили, що не отримували від студенток ніяких звернень - ні письмових, ні усних.

Нагадаємо, кілька колишніх абітурієнток і студенток кафедри режисури телебачення звинуватили викладача, народного артиста України Володимира Талашка в харасменті. Кілька історій оприлюднив сценарист Богдан Ірвін (Панкрухін).

Міністерство культури і інформаційної політики ініціювало внутрішнє розслідування.