У Кривому Розі викрили одне з найвпливовіших місцевих злочинних угрупувань, яке тероризувало бізнес більше ніж 10 років. До його складу переважно входили люди, які раніше неодноразово притягалися до відповідальності за особливо тяжкі злочини, повідомили в пресслужбі СБУ.

"Очолював угрупування кримінальний авторитет, який уже понад 10 років відомий у кримінальних колах як «смотрящий» за містом. За попередніми даними слідства, зловмисники «спеціалізувалися» на «кришуванні» бізнесу, збиранні «общака» і вимаганні неіснуючих боргів. У разі відмови «боржників» сплачувати за «зобов’язаннями» до них застосовувалася тактика залякувань. Погрози фізичної розправи і нанесення шкоди особистому майну спрацьовували безвідмовно", – зазначили в повідомленні.

Фото: СБУ Затримання підозрюваних

Правоохоронці затримали керівника угрупування та чотирьох його членів під час отримання частини неіснуючого боргу в 30 000 доларів. Під час обшуків вилучено великі суми грошей, зброю, паспорти іноземних держав, зокрема й Росії.

Фото: СБУ

"У межах кримінального провадження чотирьом учасникам угруповання повідомлено про підозру за ст. 255-1 (поширення злочинного впливу) та ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України. Наразі перевіряється інформація щодо причетності до діяльності угрупування представників силових структур та органів влади", – додали в СБУ.

Нагадаємо, на початку серпня СБУ заявила про викриття в Харківській області злочинного угрупування, яке обкладало "даниною" місцевий бізнес. До складу банди, за даними слідства, входили члени Національного корпусу. У Нацкорпусі у відповідь на це заявили, що справа є політично вмотивованою.