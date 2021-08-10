Зеленський призначив нового командувача Десантно-штурмових військ
Зеленський призначив нового командувача Десантно-штурмових військ
Колишній нардеп Лев Підлісецький помер у віці 44 років
Колишній нардеп Лев Підлісецький помер у віці 44 років
Легенду радянського та українського кіно Володимира Талашка звинуватили в харасменті
Легенду радянського та українського кіно Володимира Талашка звинуватили в харасменті
Росія подала в Міжнародний суд ООН відповідь на позов України
Росія подала в Міжнародний суд ООН відповідь на позов України
Лукашенко заявив, що разом із Путіним може "за добу поставити Україну на коліна", але не буде цього робити
Лукашенко заявив, що разом із Путіним може "за добу поставити Україну на коліна", але не буде цього робити
У колонії "ДНР" вбили трьох засуджених українців, серед яких чемпіон України з дзюдо Євген Сотников
У колонії "ДНР" вбили трьох засуджених українців, серед яких чемпіон України з дзюдо Євген Сотников
​У Росії губернатор Калмикії побив ватажка бойовиків "ДНР" Трапезникова
​У Росії губернатор Калмикії побив ватажка бойовиків "ДНР" Трапезникова
Кирило Говорун: «Відбулася олігархізація церкви – олігархи розібрали собі юрисдикції»
Кирило Говорун: «Відбулася олігархізація церкви – олігархи розібрали собі юрисдикції»
ГоловнаСуспільствоПодії

У Кривому Розі викрили банду, що тероризувала місцевих бізнесменів понад 10 років

Очолював угрупування "смотрящий" за містом. 

У Кривому Розі викрили одне з найвпливовіших місцевих злочинних угрупувань, яке тероризувало бізнес більше ніж 10 років. До його складу переважно входили люди, які раніше неодноразово притягалися до відповідальності за особливо тяжкі злочини, повідомили в пресслужбі СБУ.

"Очолював угрупування кримінальний авторитет, який уже понад 10 років відомий у кримінальних колах як «смотрящий» за містом. За попередніми даними слідства, зловмисники «спеціалізувалися» на «кришуванні» бізнесу, збиранні «общака» і вимаганні неіснуючих боргів. У разі відмови «боржників» сплачувати за «зобов’язаннями» до них застосовувалася тактика залякувань. Погрози фізичної розправи і нанесення шкоди особистому майну спрацьовували безвідмовно", – зазначили в повідомленні. 

Затримання підозрюваних
Фото: СБУ
Затримання підозрюваних

Правоохоронці затримали керівника угрупування та чотирьох його членів під час отримання частини неіснуючого боргу в 30 000 доларів. Під час обшуків вилучено великі суми грошей, зброю, паспорти іноземних держав, зокрема й Росії. 

Фото: СБУ

"У межах кримінального провадження чотирьом учасникам угруповання повідомлено про підозру за ст. 255-1 (поширення злочинного впливу) та ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України. Наразі перевіряється інформація щодо причетності до діяльності угрупування представників силових структур та органів влади", – додали в СБУ.

Нагадаємо, на початку серпня СБУ заявила про викриття в Харківській області злочинного угрупування, яке обкладало "даниною" місцевий бізнес. До складу банди, за даними слідства, входили члени Національного корпусу. У Нацкорпусі у відповідь на це заявили, що справа є політично вмотивованою. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також