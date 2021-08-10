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На Софійській площі у Києві влаштували дрифт, мерія поскаржилась в поліцію (оновлено)

Red Bull знімав рекламу.

На Софійській площі у Києві вранці 10 квітня кілька автомобілів влаштували рекламні дрифт-заїзди.

На відео, яке опублікував перший заступник генерального директора Національного заповіднику "Софія Київська" Вадим Кириленко, видно, що машини крутилися навколо пам'ятника Богдану Хмельницькому та поруч з ним.

Колишній міністр екології Ігор Шевченко у фейсбуці, заявив, що заїзди влаштувала компанія Red Bull за погодженням з поліцією та керівництвом заповідника. Також відомо, що у заїздах брала участь співачка Альона Альона, про це вона повідомила у інстаграмі.

Водночас мерія Києва заявила, що міська влада жодних дозволів на організацію та проведення рекламних зйомок не давала.

"Сьогодні зранку в історичному центрі столиці, на Софійській площі, відбувались рекламні зйомки з використанням екстремальних елементів. Зокрема, авто дрифтували на великій швидкості посеред пішохідної зони. Спеціальних огороджень не було встановлено. У небезпеці перебували всі пішоходи, які проходили повз. Також значно забруднено слідами автомобільних колес покриття на історичний площі. Міська влада не давала жодних дозволів на організацію та проведення цих зйомок. Із балансоутримувачем території зйомка також не була погоджена. Місто звернулось до поліції щодо розслідування інциденту і встановлення причетних до нього осіб", - йдеться в заяві.

Оновлення. Поліція встановлює всіх учасників інциденту, щоб притягнути їх до відповідальності, інформує Міністерство внутрішніх справ.

"Організатори провели зйомку реклами, залучивши дві автівки. Але не отримали дозвіл місцевої влади та погодження від поліції Києва. Тепер їм загрожує обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років", - сказано в повідомленні.

Фото: КМДА
Фото: КМДА
Фото: КМДА

Нагадаємо, що після масового вбивства людей на Майдані Незалежності під час Революції гідності у 2014 році саме Софійська площа стала основним місцем для міських розваг. Тепер саме там ставлять головну ялинку України та проводять концерти.

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