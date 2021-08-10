Принцип роботи вугільного фільтра для води

Для вживання води в якості пиття або для приготування їжі не варто брати рідину безпосередньо з-під крана. У такій воді присутня безліч домішок, які далеко не так нешкідливі для здоров'я людини, як може здатися на перший погляд. Чиста вода ж, навпаки, допомагає підтримувати здоров'я, втамовує спрагу, запобігає зневодненню, покращуючи якість життя з усіх ракурсів.

Для очищення води сьогодні застосовують найрізноманітніші пристрої, але серед лідерів по функціональності і якості виконання роботи варто відзначити вугільні фільтри для води.

Що таке вугільний фільтр і як він очищає воду

Конструкція вугільного фільтра представлена пластиковим корпусом, баком з несхильного корозії матеріалу, заповненого активованим кокосовим вугіллям, що фільтрує. Саме він є основною функціональною частиною фільтра, тому при виборі моделі установки обов'язково звертайте увагу на якість даної деталі.

Внутрішня частина мінерального бака - система дренажу і розподілу рідин, що включає водопідіймальну трубку, дистриб'ютори (верхній і нижній), клапан (керуючий блок). Клапаном забезпечуються три основні режими роботи фільтра:

фільтрації;

зворотної промивки;

прямий промивки.

При використанні функції фільтрації рідина проходить зверху вниз через фільтруючий елемент. Підйом по трубці здійснюється в зворотному напрямку, після чого очищена вода потрапляє в лінію подачі. Зворотній промивка фільтра має на увазі проходження рідини по водопідйомною трубці зверху-вниз. При цьому фільтруюча засипка розпушують, відбувається промивка фільтруючого завантаження, забруднення змиваються в дренаж. При використанні режиму прямої промивки вода проходить через фільтруючу завантаження зверху-вниз і зливається в каналізацію.

В якості фільтруючого завантаження можуть використовуватися різні варіанти вугільного наповнювача. У більшості випадків це активоване вугілля шкаралупи кокосового горіха, що привертає відмінними адсорбційними властивостями. Таке вугілля затримує в 4 рази більше домішок, ніж звичайний деревне! Для підвищення ефективності фільтра вугілля може бути доповнений спеціальними присадками, наприклад, сріблом.

Компанія Перша вода (https://pershavoda.com/) пропонує встановити якісні сучасні вугільні фільтри з високою абсорбуючою здатністю фільтруючого завантаження. Активоване вугілля видаляє всі види забруднень, які згодом змиваються в дренаж або каналізаційну систему. Такі вугільні фільтри відмінно очищають воду і рятують від:

каламутності, викликаної наявністю суспензій, опадів, заліза;

зміни кольору, яке можуть провокувати водорості;

надлишку активного хлору;

більшості органічних сполук;

сторонніх смаків і запахів.

На виході ви отримуєте чисту, прозору, смачну і нічим не пахне воду, яку можна пити без додаткової обробки. Така вода може бути використана для вирішення безлічі побутових завдань - душа, ванни, миття посуду, приготування їжі. Очищена вода дозволить зробити плавання в басейні приємним і корисним розвагою, убезпечить і дорослих, і дітей.

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