Відсьогодні на усіх муніципальних пляжах Києва заборонено купатися

Зі суботи, 17 липня на усіх муніципальних пляжах Києва вивішуються червоні прапори, тобто на них заборонено купатися.

Про це повідомили у комунальному підприємстві “Плесо”.

У КП підкреслюють, що відповідний статус встановлюється з профілактичною метою.

“За умови тривалої аномальної спеки у водних об’єктах відбувається активне “цвітіня” води – розмноження синьо-зелених водоростей, які споживають з води кисень і виділяють токсичні речовини. Як наслідок, відбувається зниження концентрації розчиненого кисню у воді, що є передумовою для замору риби. За таких обставин санітарна якість води суттєво погіршується”, – пояснили у підприєстві.

Тому для запобігання поширенню серед населення інфекційних хвороб, усім 14 офіційним пляжам Києва присвоєно тимчасовий статус “Не купатися”. Про зняття цього статусу буде повідомлено окремо.

Водночас, території пляжів залишаються відкритими для відпочинку та дозвілля березі.

Нагадаємо, у червні у пробах води з п'яти водойм, відібраних на пляжах Києва, зафіксовано перевищення індексу лактозопозитивної кишкової палички.