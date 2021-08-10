Ще три європейські країни підтвердили участь у саміті Кримської платформи

Участь в установчому саміті Кримської платформи підтвердили ще три європейські країни. Таким чином кількість учасників саміту зросла до 37.

Про це повідомив голова МЗС України Дмитро Кулеба.

"Сьогодні одразу три європейські країни підтвердили участь в установчому саміті Кримської платформи 23 серпня. Загальна кількість учасників зросла до 37. Міжнародна підтримка Кримської платформи набирає обертів, тож чекаємо нових підтверджень", - написав голова МЗС у твіттері.

Про які саме країни мова, Кулеба не уточнив.

Нагадаємо, саміт Кримської платформи відбудеться в Києві 23 серпня 2021 року. На ньому буде ухвалено короткий документ, у якому буде викладено бачення подальшої консолідації політики деокупації Криму.

Президент Володимир Зеленський запропонував ЄС долучитися до Кримської платформи новими санкціями.

У російському МЗС заявили, що будуть розглядати участь будь-яких країн у саміті як недружній щодо Росії крок і пряме посягання на її територіальну цілісність. Українське МЗС розцінило погрози РФ майбутнім учасникам Кримської платформи як "політичний булінг".