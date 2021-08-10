Смерть третього ув'язненого в колонії "ДНР" не підтверджена, - Гармаш

"Мотивом конфлікту, що призвів до загибелі людей, "є кримінальні розбірки на ґрунті "бізнесу".

Представник Донецька у Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі Денис Гармаш прокоментував повідомлення про вбивство засуджених українців у колонії "ДНР".

За його словами, підтвердження смерті третього ув’язненого немає, тому наразі можна говорити про двох загиблих.

Крім того, за його інформацією і даними компетентних органів, мотивом конфлікту, що призвів до загибелі людей, "є кримінальні розбірки на ґрунті «бізнесу», якщо це так можна назвати".

"Відомо, що в цій колонії активно процвітає телефонне та інтернет-шахрайство... Такий вид бізнесу зеків розглядається в ОРДЛО мало не як природний, хоча й неофіційний вид залучення грошей у "республіки". Це всіляко стимулюється, навіть організовується "начальниками"... Саме тому донецька окупаційна адміністрація не віддає, здавалося б, зайві для неї "роти", до України. Бо не вона їх годує, а вони її. Луганськ, до речі, ув'язнених Україні до 2019 року повертав. А потім, мабуть, донецькі колеги поділилися з луганчанами "корисним" досвідом", - написав Гармаш.

Раніше повідомляли, що в колонії "ДНР" убили трьох засуджених українців, серед яких чемпіон України з дзюдо Євген Сотников. Також відоме прізвище ще одного вбитого засудженого громадянина України, а про третього нічого невідомо.

Українська делегація винесе це питання на найближче засідання Тристоронньої контактної групи, яке має відбутися 25 серпня.