Геращенко: Лукашенко ніколи не брав участі у мінських переговорах

Співголова фракції «Європейська Солідарність», уповноважена Президента України з питань мирного врегулювання ситуації в Донецькій та Луганській областях у 2014-2019 роках Ірина Геращенко вважає дивною версію спогадів про мінські перемовини з боку Олександра Лукашенка, бо участі у перемовинах він ніколи не брав, не був присутній на жодній зустрічі, відкритій чи закритій. Про це вона написала в Facebook.

«Вагу» слова Путіна знає весь світ. А правда написана в мемуарах безпосередніх учасників тих драматичних подій. Президент Франції Франсуа Олланд згадує, як Порошенко і Путін розмовляли на підвищених тонах, потім володар Кремля десь серед ночі зник, з’ясувалося, що він просто пішов трохи поспати, аби ще більше виснажити всі делегації», – нагадала Геращенко.

«Коли текст далеких від ідеальних мінських угод було вичитано всіма учасниками переговорів (у залі знаходилися президенти України, Франції, РФ, канцлер Німеччини і їх делегації), після виснажливої дискусії про пункт про кордони (Путін був категорично проти, наші європейські колеги вмовляли нас зосередитися на припиненні бойових дій і зупинити вбивства українців окупаційними військами, а потім думати про кордон), ВВП влаштував чергову істерику, вимагаючи, аби там поставили карлючки громадяни Захарченко і Плотницький. Він кричав на свого придворного васала Суркова, який в Кремлі був одним з розробників пекельного плану розшматування України. І той звідкись притяг «двох з ларця», – пише Ірина Геращенко.

«Звичайно, показати покидьків- бойовиків і терористів на очі президентів і канцлера – це було нечувано. Тож їх і близько не підпускали до зали перемовин, ніхто з лідерів держав їх не бачив і не вітався. Закарлюки покидьків, притягнутих РФ, представників РФ, є на документі. Вони поставили своі підписи в присутності безпосередніх учасників ТКГ – Хайді Тальявіні, яка представляла головуючого в ОБСЄ, посла РФ Зурабова і президента Л. Кучми», – зазначає Ірина Геращенко.

«Але жодної абревіатури про «лднр» в мінському документі немає! Попри всі вимоги Путіна! Як і жодної легітимізації покидьків. За 4 роки роботи мінських груп ми ніколи не бачили цих персонажів. Собаці собача смерть, це про них. Плотницький десь зник, Захарченко невдало сходив в «Вєтєрок», і в Мінську їхні подільники кричали нам про причетність українських спецслужб до ліфту Мотороли, ресторанного отруєння Захарченка, невдалої прогулянки Гіві. А ми тішилися», – згадує народна депутатка.

«Єдина, хто сепаратно бачилася з Захарченком/Плотницьким, була Надя Савченко, яку за Зеленського випустили будувати журналістську кар’єру на прокремлівські канали», – зауважує співголова фракції «Європейська Солідарність».

«Лукашенку варто було б розповісти про свою роль в спробі легітимізації «ЛДНР», бо це за вказівкою ФСБ і Кремля Білорусь почала визнавати «паспорти» цих утворень і пускати по ним в країну бойовиків. А єдиною правдою в його сьогоднішній маячні були слова про те, що «Україна кинула РФ», – пише Геращенко.

«Ми тоді дійсно переграли Путіна. Аби дати нашій армії таку важливу передишку, аби наростити м’язи і крок за кроком звільняти українську землю», – резюмує Ірина Геращенко.