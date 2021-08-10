Латвія слідом за Литвою оголосила надзвичайну ситуацію на кордоні з Білоруссю через мігрантів

З п'ятниці затримали майже три сотні нелегалів.

Уряд Латвії ввів режим надзвичайної ситуації на кордоні з Білоруссю. Він буде діяти з 11 серпня до 10 листопада в прикордонних краях (районах) і місті Даугавпілс, розташованому за 20 км від кордону.

Як повідомляє "Делфі", такий режим дозволяє прикордонникам використовувати фізичну силу і спеціальні засоби, щоб негайно повертати в Білорусь людей, які незаконно перейшли державний кордон. Контролювати повернення мігрантів будуть військові та поліція.

На території, де діє режим надзвичайної ситуації, не будуть прийматися заяви про надання статусу біженця чи альтернативних статусів.

Рішення уряду Латвії пов'язане з різким збільшенням кількості нелегальних мігрантів, які приходять з Білорусі. Починаючи з 6 серпня до ранку 10 серпня за незаконний перетин латвійсько-білоруського кордону було затримано 283 осіб, а загалом за цей рік на цьому кордоні затримали 343 порушників.

Начальник Державної прикордонної охорони Латвії Гунтіс Пуятс розказав, що мігранти прибувають з Білорусі великими групами - по 30 і більше осіб. Багато нелегалів не знали, що перебувають у Латвії, і думали, що відразу потраплять до Німеччини.

Влада Латвії вже посилила нагляд і мобілізувала прикордонників і армію до кордону. Також допомагає Європейське агентство з прикордонної і берегової охорони Frontex.

Нагадаємо, що в Литві оголосили режим екстремальної ситуації через наплив мігрантів ще на початку липня. Там почали розгортати колючий дріт у місцях, де часто переходять кордон, і планують відгородитися від Білорусі чотириметровим парканом.