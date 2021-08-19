Порошенко очолив рейтинг політиків, які зробили найбільше для України, - опитування

На другому місці - Кучма, на третьому - Чорновіл.

П'ятий президент Петро Порошенко і другий президент Леонід Кучма очолили рейтинг політиків, які, на думку громадян України, зробили найбільше для зміцнення державності та суверенітету України.

Про це свідчить опитування, яке проводилось фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова.

Питання було відкритим, тобто респонденти мали самі назвати імена одного чи кількох політиків. Результати вийшли наступними (наведено лише ті варіанти відповіді, які назвали 1% і більше респондентів):

Ім'я політика % Петро Порошенко 10,2 Леонід Кучма 10,0 В’ячеслав Чорновіл 8,5 Леонід Кравчук 6,1 Володимир Зеленський 5,6 Віктор Ющенко 5,4 Юлія Тимошенко 4,6 Віктор Янукович 2,2 Юрій Бойко 2,0 Левко Лук’яненко 1,2 Микола Азаров 1,1 Немає таких 23,0 Важко відповісти 24,8 Не відповіли 1,1

Опитування проводилось 29 липня - 4 серпня. Соціологи опитали 2019 респондентів, теоретична похибка не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, що у рейтингу президентів України, складеному на основі опитування групи "Рейтинг", Кучма зайняв перше місце з 23%, а Порошенко став тільки третім, поступившись Зеленському.