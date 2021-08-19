У Запорізьку міськраду прийшли з обшуками

Обшуки проводять у справі про розтрату майна.

У Запорізькій міській раді в кабінетах мера, радників, в райадміністраціях, комунальних закладах проходить серія обшуків.

Про це повідомили в обласному управлінні Національної поліції, передає Укрінформ.

"Слідчі слідчого управління ГУНП в Запорізькій області спільно з Управлінням стратегічних розслідувань та Запорізькою обласною прокуратурою проводять серію обшуків у посадовців органів місцевого самоврядування в рамках відкритого кримінального провадження за ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України”, - заявили в поліції.

Обшуки проводяться безпосередньо в приміщенні Запорізької міської ради, кабінетах голови та радників, в райдержадміністраціях, комунальних закладах.

У міській раді ситуацію наразі не коментують.

Як повідомляли, 5 серпня у Запоріжжі тисячі людей мітингували через конфлікт у міській раді.

26 липня мер Запоріжжя Володимир Буряк звернувся до Верховної ради України щодо розпуску Запорізької міської ради.