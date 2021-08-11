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Кабмін вирішив за рік побудувати державний мультиплекс МХ-7 на 12 телеканалів

Концерну РРТ виділяють державні гарантії на 490 млн гривень.

Кабмін вирішив за рік побудувати державний мультиплекс МХ-7 на 12 телеканалів
Фото: Depositphotos

Кабінет міністрів у середу затвердив програму будівництва загальнонаціональної цифрової багатоканальної телемережі МХ-7, оператором якої буде Концерн РРТ, до вересня 2022 року.

Про це повідомив депутат Олексій Гончаренко, який відвідує засідання уряду.

Реалізація програми передбачає залучення кредиту на 490 млн гривень під державні гарантії, покриття якого буде відбуватися за рахунок власних доходів Концерну РРТ.

Загальнонаціональний мультиплекс передбачає встановлення 158 цифрових передавачів для трансляції до 12 телеканалів у стандарті DVB-T2 (MPEG-4) та 3 каналів суспільного радіо; а також створення головної станції.

Створення державного мультиплексу пояснюється гібридною війною, що ведеться проти України зі сторони Росії.

"Для забезпечення інформаційної безпеки, інтересів суспільства, протидії зовнішньому негативному інформаційному впливу та з метою поширення об'єктивної інформації існує нагальна потреба у побудові державного сегмента системи цифрового телемовлення", - йдеться у пояснювальній записці до програми.

Телемережа MX-7 буде покривати не менше ніж 90% території України, в тому числі біля кордону.

Для отримання телевізійного сигналу користувачам знадобляться антени і цифрові тюнери. Доступ до контенту мультиплексу планується на безоплатній основі.

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