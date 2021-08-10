Держгеонадра позбавили МГЗК ліцензії на видобування титану

Мова йде про право на спеціальний дозвіл на геологічне вивчення та розробку Селищанської ділянки Житомирської області.

Держгеонадра позбавили ліцензії на видобування титану ТОВ "Межиріченський гірничо-збагачувальний комбінат" (МГЗК), що входить у титановий бізнес Group DF Дмитра Фірташа. Про це пише "Інтерфакс-Україна" з посиланням на копію наказу служби.

Мова йде про право на спеціальний дозвіл на геологічне вивчення та розробку Селищанської ділянки Житомирської області.

"Згідно з копією наказу Держгеонадр, яким володіє агентство "Інтерфакс-Україна", відомство ухвалило таке рішення на підставі інформації від правоохоронних органів і суб'єктів фінансового моніторингу, що переможець аукціону здійснює фінансування тероризму в Україні", – зазначили в агентстві.

Наказ датується 4 серпня 2021 року, до нього додаються листи від Служби безпеки України, Нацполіції і Держслужби фінмоніторингу.

У Group DF заявили, що будуть оскаржувати це рішення.

"Титановий бізнес Group DF оскаржить у суді рішення Держгеології про незаконне позбавлення права на розробку Селищанського родовища титанових руд", – йдеться у повідомленні групи.

Після позбавлення ліцензії переможцем аукціону призначили державну компанію ОГХК, яка за результатами торгів отримала друге місце. У Group DF вважають, що перегляд рішення про продаж спецдозволу був ініційований ОГХК за підтримки Фонду держмайна, в управлінні якого перебуває компанія. У групі компаній також заявили, що звинувачення в фінансуванні тероризму грунуються нібито на публікаціях у ЗМІ 2015 року.

При цьому, за словами представників компанії, у 2020 році СБУ повністю зняла обвинувачення у справі про фінансування тероризму.

Нагадаємо, 18 червня Рада національної безпеки і оборони вирішила запровадити максимальний комплект санкцій проти російського бізнесмена Павла Фукса і українського бізнесмена Дмитра Фірташа.

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, санкції проти Фірташа ввели за постачання сировини, яка йде на військові підприємства Росії.

Дмитро Фірташ був, серед іншого, прямим власником підприємства "Кримський титан", що розташоване в нині окупованому Криму і перереєстроване за російським законодавством.