Кирило Говорун: «Відбулася олігархізація церкви – олігархи розібрали собі юрисдикції»
Кирило Говорун: «Відбулася олігархізація церкви – олігархи розібрали собі юрисдикції»
Лукашенко заявив, що разом із Путіним може "за добу поставити Україну на коліна", але не буде цього робити
Лукашенко заявив, що разом із Путіним може "за добу поставити Україну на коліна", але не буде цього робити
​У Росії губернатор Калмикії побив ватажка бойовиків "ДНР" Трапезникова
​У Росії губернатор Калмикії побив ватажка бойовиків "ДНР" Трапезникова
Білоруський протест і крах ілюзій
Білоруський протест і крах ілюзій
Легенду радянського та українського кіно Володимира Талашка звинуватили в харасменті
Легенду радянського та українського кіно Володимира Талашка звинуватили в харасменті
Росія подала в Міжнародний суд ООН відповідь на позов України
Росія подала в Міжнародний суд ООН відповідь на позов України
Колишній нардеп Лев Підлісецький помер у віці 44 років
Колишній нардеп Лев Підлісецький помер у віці 44 років
У колонії "ДНР" вбили трьох засуджених українців, серед яких чемпіон України з дзюдо Євген Сотников
У колонії "ДНР" вбили трьох засуджених українців, серед яких чемпіон України з дзюдо Євген Сотников
ГоловнаЕкономікаДержава

Держгеонадра позбавили МГЗК ліцензії на видобування титану

Мова йде про право на спеціальний дозвіл на геологічне вивчення та розробку Селищанської ділянки Житомирської області. 

Держгеонадра позбавили МГЗК ліцензії на видобування титану
Міжрічинський гірничо-збагачувальний комбінат
Фото: прес-служба Group DF

Держгеонадра позбавили ліцензії на видобування титану ТОВ "Межиріченський гірничо-збагачувальний комбінат" (МГЗК), що входить у титановий бізнес Group DF Дмитра Фірташа. Про це пише "Інтерфакс-Україна" з посиланням на копію наказу служби. 

Мова йде про право на спеціальний дозвіл на геологічне вивчення та розробку Селищанської ділянки Житомирської області.

"Згідно з копією наказу Держгеонадр, яким володіє агентство "Інтерфакс-Україна", відомство ухвалило таке рішення на підставі інформації від правоохоронних органів і суб'єктів фінансового моніторингу, що переможець аукціону здійснює фінансування тероризму в Україні", – зазначили в агентстві.

Наказ датується 4 серпня 2021 року, до нього додаються листи від Служби безпеки України, Нацполіції і Держслужби фінмоніторингу.

У Group DF заявили, що будуть оскаржувати це рішення. 

"Титановий бізнес Group DF оскаржить у суді рішення Держгеології про незаконне позбавлення права на розробку Селищанського родовища титанових руд", – йдеться у повідомленні групи. 

Після позбавлення ліцензії переможцем аукціону призначили державну компанію ОГХК, яка за результатами торгів отримала друге місце. У Group DF вважають, що перегляд рішення про продаж спецдозволу був ініційований ОГХК за підтримки Фонду держмайна, в управлінні якого перебуває компанія. У групі компаній також заявили, що звинувачення в фінансуванні тероризму грунуються нібито на публікаціях у ЗМІ 2015 року. 

При цьому, за словами представників компанії, у 2020 році СБУ повністю зняла обвинувачення у справі про фінансування тероризму. 

Нагадаємо, 18 червня Рада національної безпеки і оборони вирішила запровадити максимальний комплект санкцій проти російського бізнесмена Павла Фукса і українського бізнесмена Дмитра Фірташа.

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, санкції проти Фірташа ввели за постачання сировини, яка йде на військові підприємства Росії. 

Дмитро Фірташ був, серед іншого, прямим власником підприємства "Кримський титан", що розташоване в нині окупованому Криму і перереєстроване за російським законодавством.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також