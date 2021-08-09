Вадим Мельник: «За первые полгода ГФС изъяла из незаконного оборота более 2 млрд грн контрафактной продукции»

6 августа сотрудники налоговой милиции при процессуальном руководстве Киевской прокуратуры разоблачили компанию в умышленном уклонении от уплаты налогов, а также установили факты неучтенной реализации законно изготовленных сигарет за наличные. По данным СМИ, речь идет о United Tobacco, которая располагается в Желтых Водах, где в ходе ранее проведенных обысков фискалы обнаружили первичные финансово-хозяйственные документы, черновые записи, специальное оборудование и более 90 тонн табака неустановленного происхождения. При попытке провести обыск для изъятия документации 9 августа вход на предприятия сотрудникам ГФС заблокировали неизвестные люди – попасть на территорию фискалы смогли при вмешательстве Национальной полиции. После мирного урегулирования конфликта обыск все же был проведен. Что стало причиной обысков, рассказывает глава ГФС Вадим Мельник .

Что послужило причиной обысков на фабрике в Желтых Водах?

Мы регулярно получаем информацию из разных источников о том, что на внутренний рынок поступает контрафактная продукция, и, соответственно, мы не можем не реагировать. В целом с начала года мы изъяли из незаконного оборота табачной продукции на сумму порядка 450 млн грн (около 18 млн пачек сигарет) и прекратили деятельность 10 незаконных производств. На данный момент расследуется 230 уголовных производств относительно незаконного изготовления табачных изделий, из которых порядка 50 направлены в суд с подозрениями и обвинительными выводами. Судами в свою очередь вынесено 20 решений относительно виновности лиц в осуществлении преступлений. Этот курс — на последовательное снижение объемов нелегальной продукции на рынке подакцизных товаров — мы будем продолжать и впредь.

Что касается непосредственно обысков на одном из украинских производств табачной продукции и принадлежащих ему помещениях в Днепропетровской и Запорожской областях, то нами было установлено, что служебные лица данного предприятия документально оформляли реализацию сигарет на предприятия, имеющие признаки рискованности, что означает прямые убытки для госбюджета в виде неуплаченных акциза и НДС. В дальнейшем сигареты без акцизных марок реализовывались на территории Украины за наличные, без соответствующего отражения проведения операций в бухгалтерском и налоговом учете. Кроме того, вышеуказанные операции направлены на уклонение от уплаты налогов и формирование фиктивного налогового кредита по НДС. Совместными усилиями с Государственной налоговой службой мы заблокировали 105 млн грн фиктивного налогового кредита (так называемую “скрутку”), сформированного предприятием, которое использовалось для легализации сигарет из теневого сектора.

В рамках начатых уголовных производств проведено 9 санкционированных судами обысков и изъято около 90 тонн контрафактного табака. В целом, нелегальные сигареты данного производителя ранее не единожды изымались ГФС в ходе обысков, проводимых с начала нынешнего года, в том числе в приграничной полосе. Сумма изъятий в данном случае составляет 20 млн грн, что эквивалентно 800 тыс. пачек.

Хочу отметить, что 9 августа предпринимались попытки заблокировать следственные действия сотрудников ГФС в Желтых Водах, однако при содействии Нацполиции и ГСЧС нам удалось их провести — изъятая документация и оборудование направлены на экспертизу. Ситуация была улажена мирно, без применения силового инструментария.

Существует ряд исследований, свидетельствующих о том, что объем нелегального рынка табачных изделий возрос с начала года.

Да, у нас есть такая информация, в том числе мы знаем о проблеме легализации контрафактных сигарет через Duty Free. В то же время далеко не все находится в пределах компетенции ГФС, тем более служба пребывает в состоянии ликвидации. В рамках предусмотренного законодательства функционала у ГФС ограничена аналитическая функция, мы можем действовать лишь в парадигме “следственные действия — суд”.

Помимо усилий ГФС, необходима координация многих других органов власти, в частности, Национальной полиции, таможенной, пограничной, налоговой служб для эффективного противодействия теневому рынку табачной продукции. Координирующим органом, на мой взгляд, может стать Офис генерального прокурора либо Совет национальной безопасности и обороны. Со своей стороны мы инициировали проведение межведомственного совещания для выработки эффективных решений по детенизации табачного рынка.

Также замечу, что в производстве ГФС сейчас находится несколько дел, относительно крупных табачных производителей и реализаторов, названия которых у многих на слуху. По одному из них изучаются данные, свидетельствующие о возможном уклонении от уплаты налогов на сумму 1 млрд грн — соответствующие материалы перенаправлены в Государственную налоговую службы для осуществления доначислений.

Второе резонансное дело касается предприятия по оптовой реализации табачных изделий, чей совокупный объем реализации в пользу предприятий, имеющих признаки рисковости, составил более 8,5 млрд грн. В рамках проведенных обысков было изъято продукции на 240 млн грн, рассматривается вопрос наложения ареста на указанную продукцию.

Нет ли угрозы того, что в период ликвидации ГФС и до полноценного запуска Бюро экономической безопасности многие уголовные дела, касающиеся контрафактных подакцизных товаров, попросту “потеряются”?

Нет. Закон гласит, что подследственностью нового органа будет расследование нелегальных операций с подакцизными товарами. Кроме того, существует Офис генерального прокурора, который будет определять подследственность в рамках тех дел, которые будут пребывать на стадии следствия в момент ликвидации ГФС. За первые полгода ГФС изъяла из незаконного оборота более 2 млрд грн контрафактной продукции — уверен, что этот темп сохранится и после ликвидации ГФС, когда запустится БЭБ.