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Вадим Мельник: «За первые полгода ГФС изъяла из незаконного оборота более 2 млрд грн контрафактной продукции»

6 августа сотрудники налоговой милиции при процессуальном руководстве Киевской прокуратуры разоблачили компанию в умышленном уклонении от уплаты налогов, а также установили факты неучтенной реализации законно изготовленных сигарет за наличные. По данным СМИ, речь идет о United Tobacco, которая располагается в Желтых Водах, где в ходе ранее проведенных обысков фискалы обнаружили первичные финансово-хозяйственные документы, черновые записи, специальное оборудование и более 90 тонн табака неустановленного происхождения. При попытке провести обыск для изъятия документации 9 августа вход на предприятия сотрудникам ГФС заблокировали неизвестные люди – попасть на территорию фискалы смогли при вмешательстве Национальной полиции. После мирного урегулирования конфликта обыск все же был проведен. Что стало причиной обысков, рассказывает глава ГФС Вадим Мельник.

Что послужило причиной обысков на фабрике в Желтых Водах?

Мы регулярно получаем информацию из разных источников о том, что на внутренний рынок поступает контрафактная продукция, и, соответственно, мы не можем не реагировать. В целом с начала года мы изъяли из незаконного оборота табачной продукции на сумму порядка 450 млн грн (около 18 млн пачек сигарет) и прекратили деятельность 10 незаконных производств. На данный момент расследуется 230 уголовных производств относительно незаконного изготовления табачных изделий, из которых порядка 50 направлены в суд с подозрениями и обвинительными выводами. Судами в свою очередь вынесено 20 решений относительно виновности лиц в осуществлении преступлений. Этот курс — на последовательное снижение объемов нелегальной продукции на рынке подакцизных товаров — мы будем продолжать и впредь.

Что касается непосредственно обысков на одном из украинских производств табачной продукции и принадлежащих ему помещениях в Днепропетровской и Запорожской областях, то нами было установлено, что служебные лица данного предприятия документально оформляли реализацию сигарет на предприятия, имеющие признаки рискованности, что означает прямые убытки для госбюджета в виде неуплаченных акциза и НДС. В дальнейшем сигареты без акцизных марок реализовывались на территории Украины за наличные, без соответствующего отражения проведения операций в бухгалтерском и налоговом учете. Кроме того, вышеуказанные операции направлены на уклонение от уплаты налогов и формирование фиктивного налогового кредита по НДС. Совместными усилиями с Государственной налоговой службой мы заблокировали 105 млн грн фиктивного налогового кредита (так называемую “скрутку”), сформированного предприятием, которое использовалось для легализации сигарет из теневого сектора.

В рамках начатых уголовных производств проведено 9 санкционированных судами обысков и изъято около 90 тонн контрафактного табака. В целом, нелегальные сигареты данного производителя ранее не единожды изымались ГФС в ходе обысков, проводимых с начала нынешнего года, в том числе в приграничной полосе. Сумма изъятий в данном случае составляет 20 млн грн, что эквивалентно 800 тыс. пачек.

Хочу отметить, что 9 августа предпринимались попытки заблокировать следственные действия сотрудников ГФС в Желтых Водах, однако при содействии Нацполиции и ГСЧС нам удалось их провести — изъятая документация и оборудование направлены на экспертизу. Ситуация была улажена мирно, без применения силового инструментария.

Существует ряд исследований, свидетельствующих о том, что объем нелегального рынка табачных изделий возрос с начала года.

Да, у нас есть такая информация, в том числе мы знаем о проблеме легализации контрафактных сигарет через Duty Free. В то же время далеко не все находится в пределах компетенции ГФС, тем более служба пребывает в состоянии ликвидации. В рамках предусмотренного законодательства функционала у ГФС ограничена аналитическая функция, мы можем действовать лишь в парадигме “следственные действия — суд”.

Помимо усилий ГФС, необходима координация многих других органов власти, в частности, Национальной полиции, таможенной, пограничной, налоговой служб для эффективного противодействия теневому рынку табачной продукции. Координирующим органом, на мой взгляд, может стать Офис генерального прокурора либо Совет национальной безопасности и обороны. Со своей стороны мы инициировали проведение межведомственного совещания для выработки эффективных решений по детенизации табачного рынка.

Также замечу, что в производстве ГФС сейчас находится несколько дел, относительно крупных табачных производителей и реализаторов, названия которых у многих на слуху. По одному из них изучаются данные, свидетельствующие о возможном уклонении от уплаты налогов на сумму 1 млрд грн — соответствующие материалы перенаправлены в Государственную налоговую службы для осуществления доначислений.

Второе резонансное дело касается предприятия по оптовой реализации табачных изделий, чей совокупный объем реализации в пользу предприятий, имеющих признаки рисковости, составил более 8,5 млрд грн. В рамках проведенных обысков было изъято продукции на 240 млн грн, рассматривается вопрос наложения ареста на указанную продукцию.

Нет ли угрозы того, что в период ликвидации ГФС и до полноценного запуска Бюро экономической безопасности многие уголовные дела, касающиеся контрафактных подакцизных товаров, попросту “потеряются”?

Нет. Закон гласит, что подследственностью нового органа будет расследование нелегальных операций с подакцизными товарами. Кроме того, существует Офис генерального прокурора, который будет определять подследственность в рамках тех дел, которые будут пребывать на стадии следствия в момент ликвидации ГФС. За первые полгода ГФС изъяла из незаконного оборота более 2 млрд грн контрафактной продукции — уверен, что этот темп сохранится и после ликвидации ГФС, когда запустится БЭБ.

Кирилл СомовКирилл Сомов
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