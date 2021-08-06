Закупівлі Нафтогазу поза системою ProZorro заслуговують на увагу правоохоронних органів, - нардеп

Народний депутат Олексій Мовчан заявив, що ініціатива виконавчого директора групи Нафтогаз Отто Ватерландера відмовитися від системи ProZorro при закупівлях компанії НАК Нафтогаз України викликає питання щодо його відповідності займаній посаді. Про це нардеп написав в Facebook, коментуючи ініціативу Ватерландера відмовитися від системи ProZorro при проведенні деяких закупівель.

«Той факт, що Нафтогаз останнім часом великі закупівлі проводить поза системою ProZorro, в ручному режимі відбираючи учасників, заслуговує на увагу громадськості і правоохоронних органів, - зазначив депутат. - Занепокоєння також викликає той факт, що ви говорите, що ігнорування системи ProZorro це нормально. Більш того, ви критикуєте правління НАКу за те, що воно як заважає проводити «трансформацію закупівель. Я, як голова підкомітету з питань державних закупівель Комітету Верховної Ради готовий обговорювати проблеми закупівель і шукати законодавчий спосіб їх вирішення. Але обхід системи це не рішення. Наглядові ради, які мають сформований за принципами OECD не можуть обходити інші принципи, які проповідують OECD, а саме прозорість в закупівлях. Це нелогічно і викликає питання про відповідність їх займаним посадам», - зазначив депутат.

Раніше виконавчий директор групи Нафтогаз Отто Ватерландера заявив, що відмова компанії від системи Prozorro пояснюється необхідністю трансформації закупівель.