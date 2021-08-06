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Ціна газу в Європі підскочила вище $540 через пожежу на заводі "Газпрому"

Ринкова вартість газу вдвічі вища, ніж його продають населенню в Україні.

Ціна газу в Європі підскочила вище $540 через пожежу на заводі "Газпрому"
Фото: EPA/UPG

Ціна газу в Європі на відкритті торгів у п'ятницю підскочила до нових максимумів через пожежу на одному із заводів "Газпрому".

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", на біржі ICE Futures найближчий ф'ючерс на газовому хабі TTF підскочив до 44,4 євро за МВт-год - це 543 доларів за тисячу кубометрів. У четвер торги закрилися на рівні 525 доларів.

Пожежа сталася в четвер вночі на установці деетанізаціі першої черги Уренгойського заводу, де газовий конденсат готується до транспортування. Було припинено постачання нафтогазоконденсатної суміші на Сургутський завод, де відбувається його стабілізація.

Завод з підготовки конденсату до транспортування - одне з найбільших підприємств з переробки вуглеводневої сировини - розташований недалеко від Нового Уренгоя. Він є частиною Уренгойського газодобувного комплексу, що забезпечує прийом і переробку нестабільного газового конденсату найбільших родовищ Надим-Пур-Тазовского регіону.

Нагадаємо, минула зима в Європі була холодною, і з підземних сховищ викачали майже 61 млрд кубометрів газу. Відновлення спустошених запасів газу перед зимою ускладнює дефіцит скрапленого газу на світовому ринку. Через це ціни на європейському ринку влітку 2021 року вперше перевищили 500 доларів за тисячу кубометрів.

Незважаючи на дефіцит газу в Європі, "Газпром" відмовляється бронювати додаткові транзитні потужності через українську ГТС.

Україна розцінює дії "Газпрому" як шантаж. Міністр енергетики України Герман Галущенко говорив, що зростання цін на газ у Європі є наслідком спланованих дій Росії. Таким чином вона хоче примусити Євросоюз до реалізації газопроводу "Північний потік-2".

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