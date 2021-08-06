Оператор ГТС: "Газпром" спустошує свої сховища в Європі, влада ЄС має втрутитись

Оператор ГТС України заявив, що "Газпром" спустошує свої підземні сховища у Європі, тільки щоб не нарощувати додатковий транзит через Україну. На думку української компанії, в ситуацію має втрутитися антимонопольний орган Євросоюзу.

Про це йдеться в повідомленні на сайті ОГТСУ.

Середньодобовий транзит через Україну в липні становив 124 млн кубометрів. "Газпром" використовує всі раніше заброньовані потужності, але не хоче збільшувати поставки, попри рекордне зростання цін на європейських ринках газу і низькі для цього періоду обсяги газу в європейських газових сховищах.

Через планову зупинку маршрутів "Ямал-Європа" та "Північний потік" у липні країни Євросоюзу недоотримали майже 2 млрд кубометрів газу.

"Щоб компенсувати європейцям недоотримані обсяги газу, та при цьому не нарощувати додатковий транзит через Україну, Газпром спустошує свої ПСГ у Європі. Згідно з даними GIE, найнижчі запаси у Європі саме у ПСГ, що контролюються Газпромом. Так, у оператора ПСГ в Німеччині Astora (належить Газпрому) рівень заповненості – менше 13%, у інших операторів – в середньому 63%. У Австрії Astora та GSA (також Газпром) – 14%, інші оператори – 48%. Навіть зараз Газпром відбирає газ із сховищ для виконання своїх контрактів. Відповідно дефіцит газу у ПСГ Європи значною частиною є штучним і не є першопричиною зростання цін", - заявив з цього приводу гендиректор ОГТСУ Сергій Макогон.

"Він вважає, що "Газпром" переслідує дві мети: підвищення цін на газ та прискорення запуску газогону Поведінка Газпрому негативно позначається на європейському ринку газу та впливає на економіку всього регіону. На мою думку, в ситуацію має втрутитись відповідний Антимонопольний орган Європи. До того ж, на таку стратегію російської компанії варто зважати при сертифікації «Північного потоку-2»", - сказав Макогон.

Нагадаємо, що на початок серпня "Газпром" фактично зупинив закачування газу в підземні сховища Європи.