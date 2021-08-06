Вже цього року на Запорізьких мостах відкриють рух між обома берегами міста, - Тимошенко

Інженерна конструкція мостів є складним комплексом, до якого входить автомагістраль протяжністю 9,1 км, 6 розв’язок, 26 штучних споруд і 4 позакласних мостів.

Будівництво мостів між двома берегами Дніпра і островом Хортиця у Запоріжжі допоможе вирішити транспортні проблеми міста. Цього року вперше відкриють рух з лівого берега на правий новою автомагістраллю, повідомив заступник голови Офісу президента, координатор програми «Велике будівництво» Кирило Тимошенко.

«Проєкт будівництва мостів у Запоріжжі з’явився у Генплані міста в 1965 році. Відтоді його починали – і зупиняли, починали – зупиняли. І так до 2020 року, коли за програмою президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» стартувала справжня робота», - згадує Тимошенко.

Вже за перший рік будівництва, у грудні 2020 року, відкрили рух верховою частиною балкового мосту. Минулого тижня мости з’єднали з Лівим берегом Дніпра, завершивши насування 3400-тонної металоконструкції. А протягом поточного року новою автомагістраллю можна буде проїхати з лівого на правий берег.



«Сьогодні разом із першою леді України Оленою Зеленською ми бачили, як панорама Запоріжжя змінилась менше ніж за рік. Від сумного недобуду до майже готових мостів», - коментує Тимошенко.

Інженерна конструкція мостів є складним комплексом, до якого входить автомагістраль протяжністю 9,1 км, 6 розв’язок, 26 штучних споруд і 4 позакласних мостів.

«З економічної точки зору – це інвестиція, що стане потужним імпульсом для розвитку одного з найбільших індустріальних центрів країни. З людської – зручне і швидке сполучення між двома частинами міста і островом Хортиця. Все разом означає, що Україна розвивається, зшивається якісними мостами і дорогами, стає більш динамічною і сучасною», - підкреслив Тимошенко.

Раніше він повідомляв, що острів Хортиця стане першим повністю інклюзивним туристичним об’єктом України. За ініціативи першої леді Олени Зеленської всі громадські простори на острові, включно з Музеєм історії козацтва