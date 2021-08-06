Злочевський переписав газовий бізнес на дочок

Бенефіціарами компаній з групи Burisma стали Анна і Каріна Злочевські.

Доньки колишнього міністра екології та природних ресурсів Миколи Злочевського стали кінцевими бенефіціарними власниками його видобувних активів в Україні.

Про це повідомило агентство "Інтерфакс-Україна".

Анна і Каріна Зловеські через низку кіпрських компаній стали бенефіціарами "Еско-Північ", "Куб-Газ", "Парі", "Перша українська нафтогазова компанія", "Системойлінженерінг", "Надрагаз", "Алдеа-Україна", "Бурізма Сервіс", "Технокомсервіс", "Надрагазвидобування", "Газойлінвест", "Геоюніт" і "Нафтогазопромислова геологія".

Водночас принаймні від початку 2021 року не оновлюються і не працюють веб-сайт і сторінка Burisma Group у Facebook, яка об'єднувала ці компанії.

Нагадаємо, що Злочевський займав посаду міністра екології та природних ресурсів в уряді прем'єр-міністра України Миколи Азарова з липня 2010 року по квітень 2012 року.

У листопаді 2019 року тодішній генеральний прокурор Руслан Рябошапка говорив, що Злочевський фігурує в 13 кримінальних провадженнях.