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У Мінцифри анонсували легалізацію розрахунків криптовалютою

Відповідний законопроєкт вже готується у парламенті до другого читання.

У Мінцифри анонсували легалізацію розрахунків криптовалютою
Фото: Главком

Україна готується узаконити криптоактиви і віртуальну гривню. Відповідний законопроєкт вже готується у парламенті до другого читання.

Про це заступник міністра цифрової трансформації з питань розвитку IT Олександр Борняков заявив в інтерв'ю "Мінфіну".

"Власники криптовалют отримають низку переваг. Завдяки тому, що з’явиться законодавче регулювання цієї сфери, вони, як мінімум, зможуть захистити свої статки у віртуальних активах, якщо щось трапиться", - розповів він.

"У нашому законопроєкті чітко прописано, що криптовалюта не є засобом платежу, проте допустимі операції еквайрингу. Сьогодні законодавство в Україні так само не дозволяє розраховуватися доларами, але доларової карткою можна спокійно оплачувати покупки. При оплаті відбувається миттєва конвертація валют. Законопроєкт "Про віртуальні активи "передбачає, що компанії зможуть надавати послуги для таких конвертацій. Тому в Україні цілком легально можна буде розраховуватися криптовалютою, але через посередника", - додав Борняков.

За його словами, зі збільшенням кількості людей, які розраховуються криптовалютою, збільшенням обсягу операцій, буде знижуватися вартість транзакцій.

Раніше НБУ визначив три можливі варіанти використання е-гривні. Найперспективнішим Нацбанк вважає її використання для роздрібних безготівкових платежів.

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