Перший мільйонер, на картку якого буде зараховано один мільйон балів, здійснив покупку в столичному Епіцентрі в перший день акції.

Такого ще точно не було! 18-ий день народження мережі торговельних центрів «Епіцентр» у компанії вирішили відсвяткувати особливо гучно та у дорослому форматі – аж на 50 мільйонів. Компанія прагне, щоб кожний покупець мережі відчув себе переможцем та отримав незабутні емоції від кожної покупки.

Старт азартний і драйвовий!

Починаючи з 7 серпня покупці, які здійснили покупку на суму від 1500 грн з карткою «Вигода», отримують в чеку QR-код чи посилання на сторінку акції на сайті

epicentrk.ua (або через SMS-повідомлення, якщо забирають товар інтернет-магазину на пункті самовивозу). Зайшовши на сторінку акції, де чек вже буде автоматично зареєстрований та натиснувши кнопку старт, учасник має шанс отримати 1 000 000, 50 000, 5 000 та інші суми балів на картку «Вигода». Нагадаємо, що 1 бал=1 гривня. Загальний подарунковий фонд акції становить 50 мільйонів балів!

– Святкуючи свій День народження, кожен іменинник хоче влаштувати для гостей справжнє незабутнє свято та вразити їх, – коментує акцію Ірина Шинкаренко, СМО ТОВ «Епіцентр К». – Мережа торгових центрів «Епіцентр» щороку відкриває нові та розширює вже наявні торгові центри, дарує покупцям буквально гори дарунків, здійснення їх мрій, автомобілі, подорожі, квартири та приємні сюрпризи. У цьому році нам – 18. І ми святкуємо по-дорослому. Даємо шанс виграти в загальному 50 мільйонів балів на покупки в Епіцентрі. Не здивуємось, якщо нас почнуть називати Епіцентром мільйонерів. Маємо вже першого мільйонера і таких щасливчиків буде ще багато. Тим самим прагнемо, щоб українці облаштовували свої оселі красиво, сучасно та затишно. А для щасливого та комфортного життя в Епіцентрі є все!

Перший мільйонер, на картку якого буде зараховано один мільйон балів, здійснив покупку в столичному Епіцентрі в перший день акції.

Жінка купувала товари для ремонту своєї квартири. І відразу не повірила, що отримала аж один мільйон балів. Каже, що виграних балів вистачить, щоб здійснити сучасний якісний ремонт в помешканні. Протягом двох перших днів 10 учасників акції отримали по 50 тис. балами. Загалом понад 20 тис покупців взяли участь в акції за вихідні. Акція триватиме до кінця місяця і є безпрограшною: кожен, хто перейде за посиланням на сторінку акції, гарантовано отримає певну суму балів аж до мільйона. Шанс на мільйон отримає кожен, хто здійснить покупку будь-яких товарів в Епіцентрі з карткою «Вигода» на суму від 1500 грн. Подробиці та Правила акції є на сайті: https://epicentrk.ua/ua/actions/epitsentru-18.html

Із нетерпінням чекаємо на наступних мільйонерів в Епіцентрі.