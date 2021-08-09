Дорогой Саша
Дорогой Саша
Власник "Челсі" Абрамович скликав термінову нараду щодо ситуації з Мессі
Власник "Челсі" Абрамович скликав термінову нараду щодо ситуації з Мессі
Кузін припустив, чому Європа досі не реєструє китайський CoronaVac
Кузін припустив, чому Європа досі не реєструє китайський CoronaVac
Через фото з російською спортсменкою олімпійську призерку Магучіх викличуть у Міноборони
Через фото з російською спортсменкою олімпійську призерку Магучіх викличуть у Міноборони
Леонід Кравчук: «Моя найбільша помилка – те, що я вірив Росії»
Леонід Кравчук: «Моя найбільша помилка – те, що я вірив Росії»
Пам'яті Олександра Ройтбурда. «В мене немає життєвої філософії. Можливо, її відсутність і становить моє особисте щастя»
Пам'яті Олександра Ройтбурда. «В мене немає життєвої філософії. Можливо, її відсутність і становить моє особисте щастя»
Помер художник і голова Одеського художнього музею Олександр Ройтбурд
Помер художник і голова Одеського художнього музею Олександр Ройтбурд
Кирило Говорун: «Відбулася олігархізація церкви – олігархи розібрали собі юрисдикції»
Кирило Говорун: «Відбулася олігархізація церкви – олігархи розібрали собі юрисдикції»
Ройтбурд продає скандальну картину, яка заважала йому очолити одеський музей
Ройтбурд продає скандальну картину, яка заважала йому очолити одеський музей
ГоловнаЕкономікаФінанси

Нацбанк вводить в обіг пам'ятну монету до 30-річчя незалежності України

П’ятигривнева монета виходить в обіг 10 серпня.

Національний банк з 10 серпня вводить в обіг пам'ятну монету "До 30-річчя незалежності України" номіналом 5 гривень.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

На аверсі монети розміщено композицію, що символізує Україну, – безкраї поля у вигляді стилізованих орнаментів, над якими летять лелеки – один із символів України, на тлі якої вгорі малий Державний Герб України, написи: Україна (праворуч півколом), 2021 (ліворуч від герба), номінал монети – 5 гривень (унизу півколом); логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України (ліворуч).

На реверсі монети зображено кольорову вишивану стрічку (використано тамподрук), що символізує код нації і нагадує ДНК, яка є матеріальним носієм генетичної інформації.

Півколом розміщено написи: 30 років (угорі ліворуч на матовому тлі) незалежності України (праворуч на дзеркальному тлі).

Монета виготовлена із нейзильберу. Її тираж 50 тис. шт.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також