Радник Зеленського розповів, куди направлять $2,7 млрд допомоги від МВФ

Він обіцяє, що гроші направлять не на поточне споживання.

Частина допомоги у розмірі $2,7 млрд від Міжнародного валютного фонду може бути заведена в золотовалютні резерви НБУ. Використати всю суму планують за кілька років.

Про це заявив радник президента з економічних питань Олег Устенко, передає “РБК-Україна”.

"Зараз дискусія триває. Але як я розумію ситуацію, частина цих коштів може бути заведена в золотовалютні резерви НБУ, щоб створити додаткову подушку безпеки для країни. Частина цих коштів буде використана в цьому році, але значна частина буде використана в наступному році", - заявив Устенко в ефірі "Україна 24".

Він запевнив, що гроші направлять не на поточне споживання, а на стимулювання економічного розвитку країни в середній і довгостроковій перспективі.

Нагадаємо, 3 серпня Міжнародний валютний фонд оголосив про виділення з резервних активів рекордних 650 млрд доларів США. Україна з цих коштів повинна отримати $2,7 млрд.

Ці кошти держава отримає "безумовно і безоплатно".

Гроші від МВФ в Україну мають надійти 23 серпня.