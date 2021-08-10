Легенду радянського та українського кіно Володимира Талашка звинуватили в харасменті
Легенду радянського та українського кіно Володимира Талашка звинуватили в харасменті
Колишній член наглядової ради "Нафтогазу" став представником США щодо "Північного потоку - 2"
Колишній член наглядової ради "Нафтогазу" став представником США щодо "Північного потоку - 2"
Кирило Говорун: «Відбулася олігархізація церкви – олігархи розібрали собі юрисдикції»
Кирило Говорун: «Відбулася олігархізація церкви – олігархи розібрали собі юрисдикції»
Банки просять згорнути програму доступних кредитів, бо кошти витрачаються не за призначенням
Банки просять згорнути програму доступних кредитів, бо кошти витрачаються не за призначенням
Лукашенко заявив, що разом із Путіним може "за добу поставити Україну на коліна", але не буде цього робити
Лукашенко заявив, що разом із Путіним може "за добу поставити Україну на коліна", але не буде цього робити
Зеленський призначив нового командувача Десантно-штурмових військ
Зеленський призначив нового командувача Десантно-штурмових військ
Ройтбурд продає скандальну картину, яка заважала йому очолити одеський музей
Ройтбурд продає скандальну картину, яка заважала йому очолити одеський музей
Росія подала в Міжнародний суд ООН відповідь на позов України
Росія подала в Міжнародний суд ООН відповідь на позов України
У колонії "ДНР" вбили трьох засуджених українців, серед яких чемпіон України з дзюдо Євген Сотников
У колонії "ДНР" вбили трьох засуджених українців, серед яких чемпіон України з дзюдо Євген Сотников
ГоловнаЕкономікаДержава

"Укренерго": запаси вугілля на ТЕС зменшуються, ситуація критична

Через відсутність палива не можуть працювати більше десятка енергоблоків.

"Укренерго": запаси вугілля на ТЕС зменшуються, ситуація критична
Фото: www.dtek.com

НЕК "Укренерго" заявило, що ситуація з накопиченням вугілля на складах теплоелектростанцій є критичною.

"На ранок 9 серпня в аварійному ремонті, за заявками виробників, перебувало вісім блоків ТЕС потужністю 2,6 ГВт (на ранок 2 серпня – десять блоків потужністю 2,7 ГВт). Крім цього, через відсутність палива не можуть працювати 12 блоків та один корпус ТЕС та ТЕЦ потужністю близько 5,3 ГВт", - йдеться в тижневому звіті компанії про роботу енергосистеми.

Станом на ранок 9 серпня на складах ТЕС знаходиться 783 тис. тонн вугілля. Це на 2,7% менше, ніж на початок попереднього тижня, коли на складах було 805 тис. тонн. Обсяг антрацитового вугілля з 2 серпня виріс на 3,2% до 261 тис. тонн, а газового – зменшився на 5,4% до 522 тис. тонн.

Відповідно до графіка накопичення палива, затвердженого Міненерго, на складах ТЕС знаходиться на 36,4% менше, ніж має бути на 9 серпня.

Нагадаємо, що схожа ситуація була цієї зими. Тоді державна компанія "Центренерго" звинувачувала енергохолдинг ДТЕК Рината Ахметова в умисному зриві поставок вугілля перед прогнозованим похолоданням з метою підвищити ціни на паливо.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Читайте також