"Укренерго": запаси вугілля на ТЕС зменшуються, ситуація критична

Через відсутність палива не можуть працювати більше десятка енергоблоків.

НЕК "Укренерго" заявило, що ситуація з накопиченням вугілля на складах теплоелектростанцій є критичною.

"На ранок 9 серпня в аварійному ремонті, за заявками виробників, перебувало вісім блоків ТЕС потужністю 2,6 ГВт (на ранок 2 серпня – десять блоків потужністю 2,7 ГВт). Крім цього, через відсутність палива не можуть працювати 12 блоків та один корпус ТЕС та ТЕЦ потужністю близько 5,3 ГВт", - йдеться в тижневому звіті компанії про роботу енергосистеми.

Станом на ранок 9 серпня на складах ТЕС знаходиться 783 тис. тонн вугілля. Це на 2,7% менше, ніж на початок попереднього тижня, коли на складах було 805 тис. тонн. Обсяг антрацитового вугілля з 2 серпня виріс на 3,2% до 261 тис. тонн, а газового – зменшився на 5,4% до 522 тис. тонн.

Відповідно до графіка накопичення палива, затвердженого Міненерго, на складах ТЕС знаходиться на 36,4% менше, ніж має бути на 9 серпня.

Нагадаємо, що схожа ситуація була цієї зими. Тоді державна компанія "Центренерго" звинувачувала енергохолдинг ДТЕК Рината Ахметова в умисному зриві поставок вугілля перед прогнозованим похолоданням з метою підвищити ціни на паливо.