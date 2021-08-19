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Телеканалу "Дом" до Дня Незалежності дозволили без тендерів витратити понад 100 млн гривень

Держпідприємство купує сувеніри, рекламу, дизайнерські і друкарські послуги.

Телеканалу "Дом" до Дня Незалежності дозволили без тендерів витратити понад 100 млн гривень
Фото: volynonline.com

Кабінет міністрів звільнив держпідприємство "Мультимедійна платформа іномовлення України" (телеканали "Дом" і UA|TV) від необхідності проводити тендери на закупівлю товарів і послуг, "необхідних для забезпечення підготовки та проведення заходів з відзначення 30-ї річниці незалежності України".

Про це повідомляється в постанові уряду №866 від 18 серпня.

Державне підприємство отримало право до 24 серпня здійснювати закупівлю товарів, робіт і послуг за результатами застосування переговорної процедури. Це виняткова процедура закупівлі, яка не передбачає проведення аукціону, створення та публікацію тендерної документації.

МПІУ вирішило скористатися нею, оголосивши на Prozorro три десятки закупівель на загальну суму понад 114 млн гривень.

Підприємство без тендеру купує сувенірні набори, дизайнерські послуги, виготовлення книжок, розміщення реклами, створення промороликів тощо.

Нагадаємо, на початку червня Верховна Рада ухвалила скандальний законопроєкт, який дозволив до Дня Незалежності провести за закритою переговорною процедурою, а не на відкритих торгах, закупівлі на кілька мільярдів гривень, причому безпосередньо на святкування витратять лише близько 100 млн гривень.

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