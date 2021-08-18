Кабмін запланував створити "пояс успішності" уздовж лінії дотику на Донбасі

Кабінет міністрів на засіданні в середу, 18 серпня, схвалив Стратегію економічного розвитку Донецької та Луганської областей на період до 2030 року. За словами віце-прем‘єра - міністр з питань реінтеграці Олексія Резнікова, вона передбачає створення "поясу успішності" уздовж лінії дотику.

"Фактично це перший стратегічний документ, який розкриває на конкретному об’єкті ідеї, закладені у Національну економічну стратегію на період до 2030 року. Ми пропонуємо якісно новий підхід до розвитку територій, що постраждали від війни. Спочатку йдеться про підконтрольні Уряду території. Але після деокупації заходи Стратегії можуть бути масштабовані й на інші райони Донеччини і Луганщини. Досягти цієї мети ми пропонуємо шляхом забезпечення сприятливих умов для інвесторів, які створять робочі місця і наповнять бюджети, аби уздовж лінії дотику створити пояс успішності", - цитує Резнікова його пресслужба.

Він передбачає надання статусу "території пріоритетного розвитку" (ТПР), що передбачає податкові, регуляторні, фінансові стимули тощо.

Серед конкретних проєктів йдеться про будівництво залізничної гілки у Луганській області, модернізацію та електрифікацію залізниці на Маріупольському напрямку, відновлення пасажирських та вантажних авіаперевезень, розвиток мережі доріг на Луганщині, будівництво дороги Старобільськ-Краматорськ-Маріуполь, забезпечення регіону якісною питною водою.

Нагадаємо, раніше Резніков казав, що реінтеграція тимчасово окупованих територій триватиме 25 років.