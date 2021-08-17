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​Тисяча найбільших компаній України генерують дохід у понад 1 млрд гривень за рік

Найбільш прибутковими є "старі" бізнеси, що мають більш ніж десятирічний досвід роботи на ринку.

​Тисяча найбільших компаній України генерують дохід у понад 1 млрд гривень за рік
Фото: volynonline.com

Тисяча найбільших компаній України генерують чистий дохід у розмірі понад 1 млрд гривень за рік.

Про це свідчать результати дослідження фінансового аналітика Романа Корнилюка та R&D-центру YouControl - "ТОП 1000 найбільших компаній України за доходами у 2020 році", пише "Економічна правда".

Більшість таких підприємств відносяться до галузей, яким характерний сировинний характер та низька додана вартість. При цьому, найбільш дохідними є "старі" бізнеси, що мають більш ніж десятирічний досвід роботи на ринку.

Зазначається, що перша тисяча компаній загалом генерує близько 50-55% виручки усіх підприємств України.

"Вони здійснюють широкий спектр видів економічної діяльності. Найбільш представлені сектори економіки в ренкінгу: харчова промисловість (143 компанії), нафтогазовий сектор (118), електроенергетика (83) сільське господарство (77), роздрібна торгівля (66) та металургія (64).

Ці ж галузі найбільш представлені у топ-1000 компаній за обсягом загальних чистих доходів, але дещо в іншому порядку: нафтогазовий сектор (797 млрд грн, що складає 15,9% від усіх доходів ТОП 1000), металургія (13,3%), електроенергетика (12,1%), роздрібна торгівля (10,4%), харчова промисловість (8,6%), сільське господарство (7,6%).

Більше половини (50,3%) великого бізнесу за обсягом доходів концентруються у Києві. Ще 29% доходів генерують 27% великих підприємств з ТОП 1000, що розташовані в промислових центрах: Дніпропетровській, Київській, Донецькій, Одеській та Харківській областях.

Наступні за кількістю компаній з ТОП 1000 та їхнім внеском у загальний дохід - Львівська, Запорізька, Полтавська та Черкаська області. Найменше великих компаній зареєстровано у Луганській (6), Херсонській (5) та Чернівецькій (3) областях.

Також зазначається, що віковий розподіл тисячі найбільших компаній досить рівномірний.

"По-перше, "кістяк" ТОП 1000 лідерів ринку за обсягом отриманих доходів складають старі компанії, зареєстровані 15-27 років тому. По-друге, досить високі показники доходів демонструють молоді компанії віком до 5 років. По-третє, локальні максимуми значення доходів відповідають рокам реєстрації найбільших компаній, що збігаються зі зміною політичного керівництва в країні", - заявляють в YouControl.

Порівнюючи ТОП 1000 за підсумками минулого року із результатами рейтингу доходів компаній за 2019 рік, аналітики YouControl виявили, що склад першої тисячі оновився на 20%. При цьому серед 206 компаній, які лишили рейтинг першої тисячі за доходами, 15 наразі перебувають у процесі припинення чи зазнали банкрутства.

Серед секторів економіки, в яких зафіксоване найбільше падіння доходів, особливо вирізняється нафтогазовий сектор. Також знизилась частка доходів компаній оптової торгівлі, транспорту і вуглевидобування, машинобудування та коксохімічної промисловості. При цьому, лідерами росту за доходами стали компанії таких секторів: електроенергетика, роздрібна торгівля, будівництво і фармацевтика.

У розрізі регіонів внесок у загальний виторг ТОП 1000 також змінився: лідерам росту частки в доходах першої тисячі були підприємства Одеської області, Києва та Черкаської області. Натомість знизилась частка в доходах великих компаній Донецької, Запорізької та Волинської областей.

Нагадаємо, у 2018 році топові державні компанії  скоротили прибуток майже вдвічі.

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