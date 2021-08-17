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"Нафтогаз" планує підійти до зими з 19 млрд газу в сховищах

Додаткові запаси знадобляться ТЕС у разі дефіциту вугілля.

"Нафтогаз" планує підійти до зими з 19 млрд газу в сховищах
Фото: oilcapital.ru

НАК "Нафтогаз України" планує до початку опалювального сезону збільшити запаси газу в сховищах не менше ніж до 19 млрд кубометрів. Зараз вони становлять 17,5 млрд кубометрів.

Про це повідомив голова правління компанії Юрій Вітренко під час візиту на Більче-Волицько-Угерське сховище.

"Уряд визначив, що на початок опалювального сезону потрібно, щоб у підземних сховищах було 17 млрд кубометрів газу. Ми вже наближаємося до 18 млрд кубометрів. Але для того, щоб опалювальний сезон пройшов безперебійно, ми хочемо закачати в сховище ще більше", - цитує Вітренка його пресслужба.

Він вважає, що проблем із газом цієї зими не буде.

"Якщо ми подивимося на попередні роки, окрім останнього – особливого, то ми входили в опалювальний сезон із 16 млрд кубометрами в підземці. А зараз уже набагато більше. Але ми хочемо вийти на понад 19 млрд кубів. Тоді ми будемо розуміти: якщо буде потрібно, ми зможемо «підставити плече» і генерації – якщо газ буде потрібен для виробництва електроенергії", - сказав він.

Минулий опалювальний сезон Україна почала з найбільшими за 10 років запасами в сховищах - 28,3 млрд куб. м. Їх вдалося накопичити на фоні низьких цін на газ, тоді як зараз вони, навпаки, рекордно високі.

У 2019 році опалювальний сезон було розпочато із запасами 21 млрд кубометрів газу, у 2018 - 17,2 млрд кубометрів, у 2017 - майже 17 млрд кубометрів, у 2016 - лише 14,7 млрд кубометрів.

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