"Укрзалізниця" підвищила тарифи на вантажні перевезення із 17 серпня, - ЗМІ

Планується, що до 2022 року тарифи зростуть на третину.

"Укрзалізниця" підвищила тарифи на вантажні перевезення. Але не з 1 вересня, як планувалося, а вже віднині - із 17 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеграму, яку УЗ розіслала в усі свої філії.

"Відповідно до наказу Міністерства інфраструктури України від 11.08.2021 №418, починаючи з 00 годин 17.08.2021, розрахунок плати за вантажні перевезення проводиться за тарифами Збірника тарифів із застосуванням коефіцієнтів для: вантажів 1 класу - з 17.08.2021 - 1,831; з 01.01.2022 - 2,204; 2 класу - з 17.08.2021 - 2,613; з 01.01.2022 - 2,782, 3 класу - з 17.08.2021 - 3,722; з 01.01.2022 - 3,722", - сказано в телеграмі УЗ.

Таким чином, тарифи на залізничні перевезення почали двоетапний цикл підвищення, в результаті якого виростуть на 30%. Як відомо, за 10 останніх років тарифи вже зросли на 195%, без урахування останнього подорожчання, зазначає видання.

У липні повідомляли, що підвищення тарифів на вантажні перевезення УЗ винесли на громадське обговорення. Міністр інфраструктури Олександр Кубраков зазначав, що вперше за історію УЗ планують провести не індексацію тарифів, а зближення класів.

11 серпня підвищення "Укрзалізницею" тарифів на вантажні перевезення анонсував член наглядової ради УЗ Сергій Лещенко.