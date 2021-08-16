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Між Лисичанськом, Сєвєродонецьком та Рубіжним пустять тролейбуси, вартість проєкту - 859 млн гривень

Першу ділянку планують відкрити до кінця року.

Між Лисичанськом, Сєвєродонецьком та Рубіжним пустять тролейбуси, вартість проєкту - 859 млн гривень
Фото: sed-rada.gov.ua

В Луганській області почали реалізацію проєкту тролейбусного сполучення від Лисичанська до Рубіжного через Сєвєродонецьк.

Про це повідомляється на сайті Луганської ОДА.

"Вже відбувся тендер на закупівлю трьох тролейбусів з можливістю автономного ходу до 30 км та тендер на початок робіт на ділянці між Сєвєродонецьком та залізничним вокзалом в Лисичанську. До кінця цього року він буде реалізований. Перший тролейбус доставлять в область вже через тиждень", - розказав у понеділок керівник області Сергій Гайдай.

Загалом планується прокласти 87 км нових ліній та купити 50 сучасних тролейбусів.

Вартість проєкту – 859 млн гривень.

Нагадаємо, що в стотисячному Сєвєродонецьку тролейбусний рух працює з 1978 року, в 95-тисячному Лисичанську - з 1972 року. У 60-тисячному Рубіжному тролейбусу поки немає.

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